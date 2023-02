En chemin pour rattraper ses voisins marocains et tunisiens, l’Algérie vise à développer son économie du tourisme. C’est ainsi que le pays attire de plus en plus de visiteurs venus découvrir nos paysages, nos traditions, mais aussi la cuisine et les plats algériens…



Dans le lot de ces touristes, on retrouve le youtubeur français Ben N’co qui, en 2022, s’est lancé dans l’exploration de l’Algérie et de ses méandres. On le voit partager sur ses réseaux sociaux des photos et des vidéos des différentes régions de notre pays, de la population locale, et des spécialités culinaires algériennes.

Dans une vidéo publiée le 13 février, le jeune influenceur fait découvrir à ses abonnés un petit restaurant de la banlieue d’Alger qu’il qualifie de « McDo algérien ».

Mc Kouba, le fast-food labellisé « McDo algérien » par Ben N’co

C’est par hasard que Ben N’co tombe sur ce petit restaurant de la capitale dont le nom l’interpelle particulièrement. « Mc Kouba » lui rappelle une enseigne bien connue du public, la chaîne de restauration rapide internationale, McDonald’s.

Poussé par la curiosité, le créateur de contenu décide de tenter le coup chez Mc Kouba et jette son dévolu sur le traditionnel hamburger avec steak haché. Un sandwich qu’il jugera « Simple, classique et efficace ».

L’influenceur fait ensuite référence à la célèbre boisson gazeuse de chez Hamoud, la « Selecto ». « Et bien évidemment, ajoute-t-il dans son reel, quand tu viens ici en Algérie, tu ne prends pas un Coca-Cola. Tu prends un Selecto ».

Du reste, si KFC envisage d’ouvrir une franchise en Algérie, ce n’est pas le cas de McDonald’s pour le moment. Une pléthore d’alternatives est toutefois à disposition du consommateur algérien, explique le youtubeur. Ainsi, on peut retrouver des Mc One, Mc Djahid ou encore Mc Galaxie aux quatre coins de la capitale.

Ben N’co juge les prix de la street-food en Algérie « abordables », mais tout le monde n’est pas d’accord

L’influenceur aux quelque 120 000 abonnés sur Instagram a par ailleurs donné son avis sur les prix des services de restauration en Algérie. De passage à Mostaganem dernièrement, il a testé un sandwich garni de poulet, de merguez, de camembert et de fromage qui lui a coûté l’équivalent de 2 euros.

Jugeant le tarif abordable, il partagera sa constatation avec sa communauté : « 2 euros, qui dit mieux ? ». Cependant, ses followers algériens ne sont pas tous du même avis. Les commentaires, bien que majoritairement positifs, indiquent que le prix du sandwich reste assez cher pour le salarié moyen en Algérie.