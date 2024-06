À la découverte de l’Algérie : National Geographic explore les secrets du Sahara

Après le quotidien britannique The Times, qui s’est intéressé à la destination Algérie, au tour de National Geographic Travel UK d’explorer les secrets du grand sud algérien. Cette région du pays représente l’un des atouts du tourisme algérien et reçoit, toujours, les éloges de ses visiteurs.

Dans le dernier numéro, sorti en ce mois de juin 2024, le célèbre magazine National Geographic Travel UK, fait découvrir à ses lecteurs la ville de Timimoune, le quotidien des Touaregs et la culture nomade qui trouve ses racines dans le grand sud algérien.

Timimoune, Vallée du M’zab … Le Sahara algérien s’ouvre à National Geographic

En effet, la version britannique de National Geographic consacre une partie de son numéro du mois de juin 2024 pour décrire des citadelles ocre, des plateaux volcaniques, des étendues de sables et l’histoire des peuples et des communautés nomades.

“Les pics volcaniques, les canyons et les vastes étendues de sable forment une toile de fond saisissante pour les villes, oasis et les cultures nord-africaines uniques“, écrit National Geographic pour commencer son reportage sur le Sahara qui couvre 80% du sol algérien.

Le magazine de voyage National Geographic s’est intéressé, en particulier, à Timimoune, surnommée l’Oasis rouge, en raison de la couleur des parois de la ville. Une couleur selon les habitants qui fait référence “au sang et au sentiment d’appartenance au désert“, précise-le magazine.

Plus au nord, dans la vallée du M’Zab, se trouve une chaîne de cinq ksour aux habitations caractéristiques de couleur pastel. Ces citadelles ont été reconnues par l’UNESCO pour leur “architecture extrêmement originale” et pour avoir conservé “pratiquement le même mode de vie et les mêmes techniques de construction depuis le XIe siècle“.

“Les paysages sont encore plus spectaculaires au Tassili N’ajjer”, National Geographic

“En Algérie, ces paysages sont, encore, plus spectaculaires dans le parc national du Tassili N’ajjer et aux alentours, dans l’extrême sud, qui s’étend sur plus de 28 000 km²“, dans ce passage, l’édition britannique de ce magazine décrit la majesté de ce massif montagneux, ses forêts de rochers, ses arches naturelles et ses imposantes dunes multicolores, “les couleurs vont du blanc et de l’or à l’orange terracotta et au rouge sang, et qui peuvent atteindre jusqu’à 2 000 pieds de hauteur par endroits“.

Le Tassili N’ajjer regroupe plus de 15 000 pictogrammes et gravures qui retracent l’histoire de la présence humaine dans cette région de l’Algérie. Les plus anciens de ses dessins dataient de plus de 10 000 ans et illustrent une époque où le Sahara était une savane fertile que les chasseurs et cueilleurs partageaient avec des éléphants, des lions et des girafes.

La chaine internationale spécialiste des documentaires s’est intéressée aussi aux Touaregs, dont le Sahara est leur terre ancestrale, facilement reconnaissables grâce à leur Tagelmust, ce chèche bleu de huit mètres environs, qui est à la fois symbole d’identité et une protection contre les éléments indésirables de la nature.

