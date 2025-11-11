À la Casbah, Dar El Bachtarzi remise à neuf : les photos du joyeau algérois font chavirer la Toile

Le patrimoine architectural de la basse Casbah s’enrichit d’un nouveau chapitre : Dar El Bachtarzi, véritable chef-d’œuvre architectural, a récemment rouvert ses portes après une opération de restauration d’une précision architecturale et d’ingénierie remarquable.

Menée par des équipes spécialisées dans la rénovation des bâtiments historiques, cette réhabilitation vise à redonner son authenticité à cet édifice emblématique.

Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de la Basse Casbah, sur le prolongement du front de mer de la Mosquée Ketchaoua, ce projet s’inscrit dans une démarche globale de réhabilitation et de valorisation du patrimoine culturel de la capitale. L’accès est facilité, notamment grâce à la proximité de la station de métro Place des Martyrs.

Dar El Bachtarzi : Une restauration menée avec rigueur

Les travaux ont été exécutés avec un souci constant de préserver l’intégrité et la mémoire matérielle du lieu. Les efforts se sont concentrés sur plusieurs points cruciaux :

Les structures porteuses ont été consolidées en utilisant des techniques adaptées aux matériaux d’origine.

Les murs porteurs en maçonnerie traditionnelle ont bénéficié d’un traitement à la chaux naturelle, essentielle pour maintenir la perméabilité d’origine.

Les éléments décoratifs, qu'ils soient en bois ou en plâtre, ont été restaurés avec une grande précision artisanale.

L’évacuation des eaux de pluie et l’isolation contre l’humidité ont été améliorées grâce à des solutions architecturales intégrées, garantissant ainsi le respect total du caractère initial de Dar El Bachtarzi.

Tout au long du chantier, la conformité aux normes techniques du patrimoine bâti a été strictement observée, sous la supervision rigoureuse d’architectes spécialisés dans le suivi de restauration et le contrôle qualité.

Ce projet illustre parfaitement comment l’ingénierie architecturale peut bâtir un pont entre l’authenticité et la modernité, mariant héritage culturel et techniques de construction contemporaines.

Au-delà de sa restauration physique, Dar El Bachtarzi retrouve une nouvelle vocation culturelle et sociale. Son réaménagement intérieur a été pensé pour garantir une utilisation contemporaine, tout en honorant son passé.

La maison a été nommée en l’honneur de Mahieddine Bachtarzi, pionnier du théâtre algérien, car cet espace servait de lieu de répétition pour ses arts dans les années 1920. Aujourd’hui, il est destiné à devenir un lieu de rencontre privilégié pour les artistes, accueillant des événements culturels, et servant de vitrine pour des expositions d’artisanat et d’industrie traditionnelle.

La renaissance de Dar El Bachtarzi est un signal fort pour la Casbah, réaffirmant le rôle de ce site historique comme cœur battant de la culture algérienne.