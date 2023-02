À Ghardaïa, un touriste italien découvre le couscous au piment

La question de la sécurité en Algérie revient toujours, quand il s’agit de voyager. En effet, de nombreux voyageurs hésitent à faire leurs bagages pour se rendre en Algérie, rien qu’en lisant les préjugés sur le pays. Cependant, ceux qui l’ont visité n’ont pas été déçus.

C’est le cas de Jesse, un voyageur américano-italien, qui a choisi l’Algérie pour y passer un séjour inoubliable. Jesse a d’abord visité la capitale Alger, où il a eu l’occasion de rencontrer ses citoyens, mais aussi de tester l’un de ses plus célèbres restaurant. Notamment, le roi de la Loubia.

Le voyage du touriste italien en Algérie se poursuit à Ghardaïa

Sur l’une des vidéos de ce touriste, Jesse raconte qu’en annonçant la nouvelle de son voyage en Algérie pour ses parents. Sa maman a été contre ce voyage dangereux pour elle. Cependant, Jesse affirme que les statistiques montrent que l’Algérie est plus sûre que New York et Chicago.

Le séjour de Jesse en Algérie se poursuit avec la visite de Ghardaia. Dans cette ville du Sahara, le voyageur italien a fait plusieurs découvertes. En effet, ce dernier n’a pas hésité à porter « Le saroual arabe » aussi connu sous le nom de « Seroual Loubia », l’un des vêtements traditionnels en Algérie.

Côté spécialité culinaire, Jesse a eu l’occasion de gouter à un plat emblématique en Algérie. À savoir, le Couscous avec une touche de la région, le piment. En effet, suite à cette dégustation, Jesse raconte que, lors de ses voyages, il s’interesse beaucoup à la culture et les spécialités culinaires propres à chaque pays. En Algérie, il trouve que le couscous avec du piment délicieux, tout comme la Loubia et la Chakhchoukha.

Pendant son séjour à Ghardaia, Jesse a même visité la plus ancienne des mosquées de la ville. Le guide qui l’accompagne indique que a même fait la prière du vendredi à plusieurs reprises.

