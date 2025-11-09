« À deux pas de l’abattoir »… Ce que la gendarmerie a intercepté dans ce Hilux va vous révolter

Cette affaire, qui aurait pu passer inaperçue, révèle l’ampleur des dérives auxquelles les services de contrôle sont désormais confrontés. À quelques kilomètres seulement de l’abattoir, une cargaison de volaille impropre à la consommation s’apprêtait à intégrer illégalement la chaîne alimentaire.

En effet, les autorités ont démantelé une tentative de fraude sanitaire majeure dans la wilaya de Relizane. Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à la saisie de 200 poules mortes (non abattues) et manifestement impropres à la consommation humaine, lesquels étaient destinés à être introduits illégalement dans un circuit d’abattage.

L’opération, menée par la troisième Section de sécurité routière d’Oued Rhiou, a abouti à l’interception d’un véhicule de type Toyota Hilux. L’inspection approfondie du véhicule a permis la découverte de la volaille avariée, dissimulée dans la benne arrière.

Selon les informations communiquées par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Relizane, la cargaison de carcasses était en transit vers un abattoir situé dans la commune de Ouarizane. Cette tentative d’écoulement de produits avariés soulève de sérieuses préoccupations quant à la sécurité alimentaire et la traçabilité dans le secteur.

Saisie majeure à Relizane : 200 poulets morts destinés à la consommation humaine interceptés

L’individu impliqué a été immédiatement interpellé et transféré à la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Oued Rhiou pour les besoins de l’enquête.

Les investigations ont rapidement mis en évidence une série de manquements graves, non seulement sanitaires, mais également réglementaires et administratifs, à l’encontre du mis en cause :

Non-enlèvement et non-destruction de carcasses d’origine animale (manquement grave aux normes d’élimination des déchets biologiques).

Non-respect des conditions d’hygiène et de pré-hygiène (menaçant directement la santé publique).

Non-déclaration d’employés auprès de l’inspection du travail.

Défaut de possession de la carte fiscale.

À l’issue des procédures légales en cours, le suspect sera déféré devant le procureur de la République près le tribunal d’Oued Rhiou.

Cette opération à Relizane souligne, une fois de plus, la multiplication des tentatives de fraudes et d’arnaques dans divers secteurs, allant de l’alimentation à la consommation courante.

Elle rappelle que vigilance et contrôle restent essentiels pour protéger les citoyens face à des pratiques illégales de plus en plus audacieuses, mettant en péril la santé publique et la sécurité économique. Les autorités appellent ainsi à une collaboration renforcée entre services de sécurité et population pour déjouer ces manœuvres et garantir le respect des normes.

