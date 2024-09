À combien s’achètent et se vendent 100 euros en Banque et au marché noir ce jeudi 19 septembre ?

En cette fin de semaine, les taux de change des principales devises étrangères connaissent peu de variations, tant sur le marché officiel (Banque d’Algérie) qu’informel. Ce jeudi 19 septembre 2024, les cours restent globalement stables. En lisant cet article, découvrez un aperçu détaillé des taux en vigueur.

Selon les cotations officielles de la Banque d’Algérie du 18 au 20 septembre 2024, l’euro s’échange à 146.79 dinars algériens à l’achat et à 146.82 dinars à la vente. Cela signifie que 100 euros valent 14 679 dinars à l’achat et 14 682 dinars à la vente sur le marché officiel.

Toutefois, sur le marché parallèle de Square Port Saïd à Alger, l’euro continue de s’échanger à des taux plus élevés, soit 239.00 dinars à l’achat et 241.00 dinars à la vente. Ainsi, pour obtenir 100 euros sur le marché noir, il faudra débourser 23 900 dinars, tandis que la revente rapportera 24 100 dinars.

Banque d’Algérie et marché noir : où en est le dollar américain ?

Du côté du dollar américain, les cours de change de la Banque d’Algérie indiquent un taux de 132.25 dinars algériens à l’achat et de 132.27 dinars à la vente. En revanche, sur le marché noir de change, le billet vert américain s’échange à 218.00 dinars à l’achat et à 220.00 dinars à la vente.

Concernant le dollar canadien, la Banque d’Algérie affiche un taux de 97.31 dinars à l’achat et de 97.32 dinars à la vente. Sur le marché noir, cette monnaie s’échange à 157.00 dinars à l’achat et 159.00 dinars à la vente.

Enfin, la livre sterling, l’une des devises les plus prisées, se négocie à 174.48 dinars à l’achat et à 174.56 dinars à la vente sur le marché officiel. Alors qu’au niveau du marché parallèle, elle atteint des sommets, avec des taux de 277.00 dinars à l’achat et 279.00 dinars à la vente.

En bref…

Ainsi, ces taux confirment la stabilité des cours tout en illustrant les écarts persistants entre les marchés officiels et informels en Algérie.