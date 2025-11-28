À Clinvest Expo 2025, Orion LAB met en avant ses solutions innovantes en oncologie

Le laboratoire Algérien participe jusqu’au 29 novembre en cours à Clinvest Expo 2025 à la Safex, avec l’objectif de mettre en lumière les résultats de ses efforts en matière d’innovation pharmaceutique. Le laboratoire entend présenter ses solutions les plus avancées au service de la lutte contre le cancer, issues d’une expertise locale consolidée et d’un investissement continu dans la recherche et le développement.

L’oncologie, domaine stratégique pour l’Algérie, sera au centre des échanges. En dialoguant avec les professionnels de santé et le grand public, le laboratoire souhaite contribuer à une meilleure compréhension des avancées thérapeutiques et de leur impact sur la prise en charge des patients.

À LIRE AUSSI : Orion LAB : Des biosimilaires made in Algérie pour une souveraineté pharmaceutique

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique ascendante pour Orion LAB. Sa récente participation au CPHI de Francfort, événement majeur de l’industrie pharmaceutique mondiale, a permis de valoriser le savoir-faire algérien et de nouer des contacts stratégiques avec des partenaires internationaux. Une étape importante pour soutenir l’innovation et accélérer le développement de nouvelles solutions au service des patients.

À Clinvest Expo 2025, Orion LAB réaffirmera son ambition : développer une offre pharmaceutique innovante, accessible et adaptée aux besoins réels du terrain, tout en contribuant à la modernisation du secteur de la santé en Algérie.