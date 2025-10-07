« À chaque produit, son prix » : Ce qu’il faut savoir sur la campagne du ministère du Commerce

Le Ministère du Commerce Intérieur et de la Régulation du Marché National passe à l’offensive. Dans un effort concerté pour assainir les transactions commerciales et protéger les droits fondamentaux des citoyens, le département a officiellement lancé une campagne nationale de sensibilisation axée sur l’information des prix.

Sous le slogan, « À chaque produit, son prix », cette initiative vise à faire de la transparence la norme incontournable dans l’espace marchand national. Selon le communiqué ministériel, cette campagne est plus qu’une simple action de communication ; elle est une pierre angulaire des efforts du secteur pour consolider une culture de l’honnêteté et de la clarté dans les échanges quotidiens.

L’objectif est double et stratégique : d’une part, protéger le consommateur contre les abus et les incertitudes ; d’autre part, organiser le marché national de manière à garantir une concurrence loyale et un équilibre stable dans les relations entre les vendeurs et leur clientèle.

En d’autres termes, le Ministère cherche à créer un environnement commercial où l’information est accessible, fiable et systématique.

L’Affichage des prix : Une obligation légale !

L’affichage des prix n’est pas une simple courtoisie commerciale, mais une obligation légale dont l’importance dépasse la simple information.

L’initiative vise à renforcer la prise de conscience que l’information sur les prix est un droit légal fondamental pour le consommateur et, par conséquent, un devoir impératif pour tout commerçant, quelle que soit la taille ou la nature de son activité.

Le Ministère souligne que l’affichage clair et lisible des tarifs est l’un des mécanismes de transparence les plus efficaces. Il dote le citoyen d’un pouvoir essentiel : celui de prendre des décisions d’achat éclairées et réfléchies.

🟢 À LIRE AUSSI : Le Salon du commerce intra-africain devient une institution indépendante après l’édition d’Alger

Face à la multiplicité des offres, un prix affiché permet de comparer instantanément et de choisir en connaissance de cause, écartant l’opacité qui peut être exploitée à des fins malhonnêtes.

De plus, cette transparence agit comme un puissant frein aux pratiques illégales. L’obligation d’affichage est directement liée à la lutte contre la spéculation et la fraude sur les prix.

Un prix clairement affiché réduit la marge de manœuvre des commerçants tentés par l’augmentation abusive ou la dissimulation des coûts réels, assurant ainsi une meilleure stabilité des prix et une plus grande confiance dans le système commercial.

Des sanctions financières pour les réfractaires et les fraudeurs

Pour appuyer la campagne de sensibilisation et garantir son efficacité, le Ministère du Commerce a rappelé avec fermeté les dispositions de la Loi n° 04-02 du 23 juin 2004 relative aux pratiques commerciales. Ce texte législatif est très clair : tous les commerçants sont tenus d’afficher les prix d’une manière claire et lisible sur l’ensemble des biens et services qu’ils proposent.

Cette obligation s’étend à tous les canaux de distribution : elle s’applique non seulement aux magasins traditionnels et aux marchés publics, mais aussi, et c’est un point crucial à l’ère du numérique, aux plateformes en ligne. Le message est universel : quel que soit l’endroit de la transaction, le prix doit être visible et sans ambiguïté.

🟢 À LIRE AUSSI : Achats en ligne/E-commerce : voici la somme record dépensée par les Algériens en 2023

Le non-respect de cette obligation n’est pas sans conséquence. Le Ministère a été explicite : les contrevenants s’exposeront à des amendes financières substantielles. Plus encore, la loi prévoit la possibilité d’un durcissement des sanctions en cas de récidive ou, pire, de manipulation délibérée des prix – une indication claire que les autorités ne toléreront ni la négligence, ni la malveillance intentionnelle.