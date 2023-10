À cause de l’actualité en Palestine, Tebboune reporte sa visite à Djelfa

A cause de l’évolution inquiétante de la situation à Gaza — où une frappe de l’armée israélienne sur l’enceinte d’un hôpital a fait hier, mardi 17 octobre, des centaines de morts et de blessés — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de reporter à une date ultérieure la visite d’inspection qu’il a prévu d’effectuer dans la wilaya de Djelfa. L’information a été rendue publique tard dans la soirée d’hier par les services de la Présidence de la République sur leur page Facebook officielle.

Ainsi, le communiqué de la Présidence indique : « Compte tenu des développements dangereux auxquels nous assistons dans les territoires palestiniens occupés. Notamment avec la poursuite des bombardements [israéliens] sauvages et dévastateurs sur la bande de Gaza — des tonnes de bombes qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les femmes, les enfants et les civils sans défense, et qui ciblent des habitations, des écoles, des mosquées et des hôpitaux —…

“face à l’horreur sans précédent de ces massacres, poursuit le communiqué, le Président de la République a estimé que ces circonstances ne constituent pas des conditions propices pour effectuer la visite d’inspection prévue dans la wilaya de Djelfa. Dès lors, il a décidé de la reporter à une date ultérieure.”

Par ailleurs, un autre communiqué de la Présidence a souligné : “L’Algérie condamne dans les termes les plus forts la frappe délibérée sur un hôpital dans la bande de Gaza, par les forces d’occupation, faisant des centaines de victimes et plusieurs blessés parmi les enfants du peuple palestinien frère.”