A cause de la finale de la CAN Maroc – Sénégal : Vanessa Le Moigne dit « STOP » au foot

La célèbre journaliste franco-algérienne de beIN Sports, Vanessa Le Moigne, dit « stop » au foot. La raison ? C’est suite au harcèlement subi sur les réseaux sociaux après la finale de la CAN-2025 Maroc-Sénégal.

Figure bien connue du paysage audiovisuel sportif, Vanessa Le Moigne s’est retrouvée malgré elle au cœur d’une vive controverse lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc entre le pays hôte et le Sénégal (0-1 a.p). Journaliste vedette de la chaîne beIN Sports et envoyée spéciale pour couvrir la compétition, celle qui est d’origine algérienne par sa mère a vécu un épisode particulièrement éprouvant, qui pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière.

Tout est parti de son intervention en marge de la finale, lors d’une interview réalisée avec le gardien sénégalais Édouard Mendy. Dans un contexte très tendu, marqué par des décisions arbitrales contestées et une atmosphère électrique, la journaliste a tenu des propos qui ont rapidement fait réagir. « J’hésite à vous dire félicitations, je vais vous laisser commenter tout ce qui s’est passé sur la fin, c’est dramatique », avait-elle lancé avant d’évoquer l’éventualité d’un supposé arrangement avec Brahim Diaz, insinuant que le milieu marocain aurait volontairement manqué son penalty dans le temps additionnel.

Les répercussions et réponses de Vanessa Le Moigne

Ces déclarations ont provoqué une vague d’indignation, notamment sur les réseaux sociaux. Vanessa Le Moigne a alors été la cible de nombreux messages insultants et d’un harcèlement intense, dépassant largement le cadre de la critique professionnelle. Une situation difficile à vivre pour la journaliste, déjà fragilisée sur le plan personnel. Face à cette pression, elle a décidé de sortir du silence à travers un message poignant publié sur son compte Instagram.

Dans cette publication, elle annonce sa décision de se retirer de la couverture du football à l’issue de la saison en cours. « Merci la CAN pour les émotions. Next. Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments. Mais Next. Fin de saison j’arrête et maintenant je me sens libérée », écrit-elle, avant de rappeler qu’elle a perdu son père moins d’un an auparavant. Un témoignage fort, qui met en lumière la violence que peuvent engendrer certaines polémiques médiatiques et l’impact humain qu’elles peuvent avoir.

Vanessa Le Moigne (43 ans) précise toutefois qu’elle honorera ses engagements jusqu’au bout, notamment en Ligue 2, avant d’envisager une reconversion. « Je finis ce que j’ai commencé et après je fais autre chose », conclut-elle avec une pointe d’ironie.

Cette affaire relance le débat sur la place des journalistes sportifs, la pression permanente à laquelle ils sont soumis et les dérives du harcèlement en ligne. Quelles que soient les opinions sur ses propos, l’épisode vécu par Vanessa Le Moigne rappelle que derrière les micros et les caméras, il y a avant tout des femmes et des hommes confrontés à une exposition parfois brutale.

