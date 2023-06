À bord de leur R4, deux jeunes Algériens arrivent en Arabie pour accomplir le Hajj

Partir vers les lieux saints à bord d’une Renault 4 pour accomplir le devoir du Hajj, tel est le défi que deux jeunes Algériens se sont lancés.

Une mission accomplie avec brio après plusieurs semaines de trajet. En effet, les deux jeunes Algériens originaires de la wilaya de Khenchla, Chaabane Zeribi et Mouha Bouhouia, sont arrivés en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj.

Entament leur aventure en franchissant les frontières algro-tunisiennes, les deux jeunes ont poursuivi leur longue traversée en passant par la Libye dans le but de rallier l’Égypte puis l’Arabie Saoudite à bord d’un bateau.



Or, Chaabne et Mouha ont été privés de passer la frontière égyptienne. Un refus qui n’a pas dissuadé les deux aventuriers qui ont fait cap vers la Turquie.

La suite du trajet des deux Algériens à bord de la R4

Arrivés en Anatolie, les deux jeunes Algériens, à bord de la mythique R4 des années 60, sont passées par la Syrie, le Liban, la Palestine puis la Jordanie. À Amman, le sprint final s’annonçait de bon augure. Plus qu’une seule frontière avant d’atteindre l’ultime objectif : Arriver à Médine à bord de la R4.



L’emblématique véhicule de la marque au losange s’est montré à la hauteur de ce défi d’envergure. Les images de l’arrivée des deux jeunes Algériens, sur les lieux saints de l’Islam, ont fait le tour de la toile et les internautes ont félicité Chaabane et Mouha en soulignant leur bravoure et leur résiliation face aux difficultés rencontrées tout au long du chemin.