À Batna, l’ambassadrice britannique en Algérie fait une double découverte

Nombreux sont les témoignages d’un voyage réussi en Algérie. En effet, les touristes qui ont décidé de tenter l’aventure d’une nouvelle destination de voyage, notamment l’Algérie, n’ont pas hésité à partager leur expérience. Notamment, pour casser les préjugés concernant ce pays.

Souvent les voyageurs étrangers croient à l’idée de l’insécurité en Algérie. Une raison pour laquelle, plusieurs touristes échappe à l’envie de voyager vers cette destination qui suscite le mystère auprès des regards extérieurs. Mais comme nous l’avons déjà vu dans les rubriques d’Algérie 360, les étrangers qui ont voyagé en Algérie n’ont jamais été dessus de leur séjour sur le territoire national.

Au contraire, ces derniers ont été surpris de constater la beauté des paysages en Algérie, la diversité de sa culture, mais aussi l’hospitalité et la convivialité des citoyens algériens.

Parmi les personnes qui ont été émerveillées de découvrir de nouvelles destinations en Algérie, l’ambassadrice britannique Sharon Wardle. En effet, lors d’une visite à Batna cette dernière a eu l’occasion de gouter à l’un des plats emblématiques de l’Algérie, la Chakhchoukha. Pour rappel, la Chakhchoukha a été précédemment classé dans le top 15 mondial des meilleurs plats de ragouts.

En effet, Sharon Wardle raconte que l’un des avantages de voyager consiste en la possibilité de gouter aux différentes spécialités culinaires de la région. Pour cette ambassadrice britannique, ce plat, fait maison, était « remarquable et délicieux », précise-t-elle sur son tweet. Surtout qu’elle a eu l’occasion de le déguster en compagnie de « femmes exceptionnelles », affirme-t-elle.

One of the joys of travelling is getting to try traditional cuisine so in #Batna #Aurés #Algeria it just had to be #chakhchoukha. Extra special (& delicious) when it is home-made and eaten in the company of an amazing group of ladies ❤️ @ukinalgeria pic.twitter.com/Niv9IADpj0

— Sharon Wardle (@SWardleFCDO) February 4, 2023