A Aspetar pour se soigner, Bennacer donne de ses nouvelles

Victime d’une méchante blessure au genou, Ismael Bennacer a choisi le somptueux établissement hospitalier qatari, Aspetar, pour se soigner. Le milieu de terrain international a lancé une course contre la montre pour renouer avec les terrains le plus vite possible.

Le mois de mai dernier, Ismael Bennacer a contracté une méchante blessure au genou. Opéré avec succès dans la foulée, le joueur a été fixé sur une première estimation de six mois d’absence.

Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, sa participation pour la CAN-2023 demeure incertaine. Il y a environ deux semaines, « Sky Sport » a révélé que le milieu de terrain international ne devrait pas revenir avant l’année 2024. Pour espérer un retour rapide, ce dernier a choisi le somptueux établissement hospitalier qatari Aspetar pour poursuivre sa rééducation.

Bennacer espère un retour rapide sur les terrains

Dans un entretien accordé au site d’Aspetar, le milieu de terrain de l’AC Milan explique pourquoi il a choisi l’établissement hospitalier qatari. Il se dit impressionné par les commodités dont il est doté.

« J’ai choisi Aspetar car il s’agit d’un bon établissement hospitalier qui n’est pas à présenter. Autrement dit, il est doté de toutes les commodités et renferme des médecins compétents de différentes nationalités ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je remercie la fédération algérienne de football car c’est grâce à son partenariat avec Aspetar que j’ai pu rejoindre cet établissement hospitalier. Franchement, je suis bien pris en charge depuis mon arrivée. Je ne me manque de rien, j’ai trouvé tout ce dont j’ai besoin ».

Enfin, Bennacer espère un retour à la compétition officielle plus tôt que prévu. « Les messages de soutien que j’ai reçu depuis que j’ai contracté ma blessure constitue une force mentale pour moi (…) Je ferai de mon mieux pour renouer avec les terrains plus tôt que prévu. Le plus important pour moi aussi, c’est de revenir plus fort ». A-t-il conclu.