À Amsterdam, le chef Mohamed Khellout régale les papilles avec sa cuisine algérienne

L’Algérie a été choisie comme la meilleure cuisine africaine et la 40ᵉ dans le monde, dans le classement mondial de TasteAtlas, qui se base sur les votes des internautes. Riche en saveurs, en recettes et en mets, la cuisine algérienne s’offre désormais une place sur la scène internationale.

En effet, de nombreux chefs algériens, font découvrir l’héritage culinaire algérien à l’étranger. C’est le cas du Chef Mohamed Khellout.

Raïna Raï : la cuisine nomade d’Algérie a le vent en poupe

Originaire d’Algérie et enfant d’une famille nomade, Mohamed Khellout est aujourd’hui chef cuisinier et propriétaire de son restaurant « Raïna Raï », un établissement qui propose une cuisine algéro-nomade basée sur des produits exclusivement naturels.

« Une fois que l’on a goûté, on ne lâche plus, c’est le pouvoir de la cuisine nomade » décrit Mohamed ses plats. Étant un homme habitué aux voyages et à la vie d’un nomade, le chef d’origine algérienne a su comment illustrer cette passion dans ses plats et sa cuisine.

Dans une vidéo publiée par TRT Français, Mohamed Khallout se dit ravi de représenter la cuisine algérienne à Amsterdam et dans le monde entier. Pionnier de la cuisine algérienne moderne, il fusionne des produits européens et méditerranéens avec des épices et des techniques culinaires algériennes.

Pourquoi « Raïna Raï » ?

Pour bien présenter cet héritage culinaire, Mohamed Khellout a ouvert son restaurant, baptisé Raïna Raï, à Amsterdam. Ce chef, fière de ses origines, a choisi ce nom pour s’inspirer de la culture des Bédouins et fait référence à un genre musical populaire, marqueur de la culture algérienne, le Raï.

Par ailleurs, Mohamed Khellout est, aussi, l’auteur du livre de recettes, intitulé « Ma cuisine nomade d’Algérie ». Il s’agit de l’un des rares ouvrages qui regroupent des recettes faites maison, issues des traditions culinaires d’Algérie.

