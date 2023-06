À 91 ans, il participe au marathon de Sidi-Bel-Abbès et termine l’épreuve

Ils sont près de 3000 athlètes à prendre part à la première édition du marathon de Sidi-Bel-Abbès. Le petit Paris algérien accueille cet événement sportif qui s’avère grandiose. Composé de 3 épreuves, le marathon belabesien a connu la participation d’un athlète qui s’est accaparé l’attention des médias.

En effet, M. Abdelkader est « la star du marathon de Sidi-Bel-Abbès ». Âgé de 91 ans, cet homme défie les contraintes de l’âge en participant à cette épreuve de 42.195 kilomètres.

Habitué des marathons, M. Abdelkader s’est livré au micro des médias qui couvrent l’événement. « Je dis aux jeunes que l’hygiène de vie est très importante. Il faut s’éloigner du tabagisme pour garder une bonne santé », explique-t-il.



En forme, le nonagénaire a enchaîné avec des exercices de souplesse après la fin de la première épreuve du marathon de Sidi-Bel-Abbès. « Dieu merci, je suis encore capable de bouger et d’accomplir ce genre d’effort », ajoute-t-il.

Marathon Sidi-Bel-Abbès : un événement sportif et culturel

La ville de Sidi-Bel-Abbès vit aux rythmes de son marathon. L’édition première de ce marathon connaît la participation de plusieurs athlètes, écrivains, journalistes et figures médiatiques.

Les participants auront l’occasion de découvrir la beauté de la deuxième ville de l’ouest algérien, propice au sport de par sa topographie et ses reliefs plats.

Parmi les athlètes qui participent à ce marathon, des anciens championnats olympiques figurent sur la liste. Ainsi, les frères Morsli (Noureddine et Abderahmane) et les frères Sakhri (Azzedine et Sid Ali) sillonneront la ville de Belabes à l’occasion du marathon.