À 70 ans, il parcourait 12 km chaque jour pour nourrir sa famille : l’histoire touchante d’Ammi Brahim

Chaque matin, bien avant que la ville ne s’éveille complètement, Ammi Brahim quittait son domicile avec la même détermination. À 70 ans, cet homme au visage marqué par les années commençait sa journée de travail dès 7 heures du matin.

Armé d’une simple charrette, il parcourait près de 12 kilomètres à pied pour collecter des bouteilles et des déchets plastiques. Une activité difficile mais indispensable pour cet Algérien qui comptait sur la vente de ces matériaux recyclables pour gagner quelques dinars.

Avec l’argent récolté, Ammi Brahim achetait de quoi préparer le repas du jour pour sa famille. Malgré les difficultés, il gardait toujours le sourire. Pour lui, le plus grand bonheur ne se trouvait pas dans l’argent, mais dans un moment simple : rentrer à la maison avec de quoi nourrir les siens.

« Tout le bonheur du monde, c’est quand je rentre à la maison avec de bonnes courses », confiait-il avec modestie.

Une rencontre inattendue qui va changer sa vie

Le destin d’Ammi Brahim bascule le jour où son histoire croise celle d’un homme connu sur Instagram sous le nom d’“Atare”, engagé dans des actions solidaires.

Ce dernier l’aperçoit un jour au bord de la route de Bousmaïl, assis et se reposant après une longue marche. Touché par sa situation, il s’approche et lui demande simplement s’il peut l’aider.

C’est à ce moment-là qu’Ammi Brahim raconte son quotidien : les kilomètres parcourus chaque jour, le travail pénible et surtout son rêve le plus simple. Il rêvait d’avoir une petite camionnette pour faciliter son travail.

Une mobilisation solidaire sur les réseaux sociaux

La rencontre est filmée et partagée sur Instagram. Très vite, la vidéo touche des milliers d’internautes. L’histoire de ce vieil homme courageux, qui continue de travailler dur malgré son âge pour sa famille, suscite une vague d’émotion.

En quelques heures seulement, une mobilisation se crée sur les réseaux sociaux. Des internautes décident de participer financièrement afin de l’aider à réaliser son rêve.

Grâce aux dons récoltés, “Atare” parvient à réunir une somme suffisante pour acheter à Ammi Brahim la camionnette dont il rêvait. Il lui a également remis le reste de l’argent afin qu’il puisse l’utiliser librement ou l’investir dans son activité.

Un nouveau départ pour Ammi Brahim

La remise du véhicule a été filmée dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram. Face à cette générosité inattendue, Ammi Brahim n’a pas pu retenir ses larmes. Visiblement bouleversé, il remercie toutes les personnes qui ont participé à cette chaîne de solidarité.

Une publication partagée par أثر🤍 (@atare_225)

Son histoire rappelle la réalité de nombreux travailleurs modestes en Algérie, mais elle montre aussi la force de la solidarité lorsque les citoyens se mobilisent pour aider ceux qui en ont besoin. Pour Ammi Brahim, ce geste représente bien plus qu’un simple véhicule : c’est l’espoir d’un travail moins pénible et d’un avenir un peu plus serein pour lui et sa famille.

