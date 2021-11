À 500 dinars le Kilo, le Tilapia Rouge va-t-il détrôner la sardine ?

La sardine, crevette des pauvres comme certains aiment bien l’appeler, va être de moins en moins disponible sur le marché algérien ces prochains jours. Le ministère de la pèche et des productions halieutiques a voulu proposer une alternative au consommateur algérien, en l’encourageant à consommer le Tilapia Rouge.

À l’ombre d’une crise économique qui a considérablement réduit le pouvoir d’achat du simple citoyen algérien, la sardine qui faisait le bonheur de la classe moyenne se fait de plus en plus rare, et son prix connait des fluctuations qui se soldent à chaque fois par des hausses permanentes.

Le Tilapia Rouge pour remplacer la sardine

Le ministère de la pèche et des productions halieutiques tend à faire changer de réflexes au consommateur Algérien. Alors que la Sardine, largement consommée par la majorité des Algériens est sur le point de se faire rare sur le marché, une campagne est lancée pour la remplacer par le Tilapia Rouge.

En effet, sur sa page Facebook le ministère de la pèche et des productions halieutiques a fait savoir que ce type de poisson qui demeure inconnu par beaucoup d’Algériens, est commercialisé à 500 dinars le Kilo au niveau des poissonneries de Ouled Fayet et de Zeralda.

Le ministère a également encouragé les citoyens à consommer ce type de poissons vu les multiples bienfaits qu’il offre, mais aussi parce qu’il est une alternative à la sardine et aux poissons bleus qui vont se faire rare ces prochains jours. Il est à rappeler que le prix de la Sardine avait déjà atteint des niveaux insoupçonnés il y a quelques mois.