A 37 ans, il rebondit à la JSBM : Chaouchi optimiste pour les Verts

A 37 ans, Faouzi Chaouchi a trouvé un club pensionnaire. C’est à son club formateur, la JS Bordj-Menaïel, qu’il va rebondir. L’un des héros d’Omdourman en 2009 parle de son retour aux terrains et de la sélection nationale.

Qui ne connait pas Faouzi Chaouchi ? L’un des héros du fameux match barrage Algérie-Egypte à Omdourman au Soudan en 2009, qualificatif pour la Coupe du Monde 2010. Ce fut un certain 18 novembre 2009 lorsque le natif de Bordj-Menaïel avait effectué son baptême de feu avec la sélection nationale pour remplacer Lounes Gaouaoui, suspendu pour cumul de cartons. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’était distingué par des arrêts décisifs face aux redoutables attaquants égyptiens, devenant l’un des grands artisans de la qualification des Verts pour le Mondial Sud-Africain et rentrant ainsi dans l’histoire par la plus grande porte. Malgré ses dérapages, il demeure un footballeur très apprécié par les Algériens.

Après être resté loin des terrains pendant deux ans, Faouzi Chaouchi va renouer avec les terrains à partir de la nouvelle saison. Il a trouvé un nouveau point de chute, en optant pour son club formateur et de sa ville natale, la JS Bordj-Menaïel, pensionnaire de la deuxième division nationale amateur.

Malgré son âge avancé (37 ans), le gardien de but international est déterminé à rebondir et prouver ainsi qu’il est encore loin d’être fini. A noter que c’est le nouveau président de la JSBM, Azzedine Ait-Djoudi, qui lui a donné la chance de relancer sa carrière, en le recrutant lors du dernier mercato estival.

Chaouchi croit à un retour en force des Verts

Faouzi Chaouchi se dit content de renouer avec les terrains à partir de la nouvelle saison. Il a à cœur de contribuer à l’accession de son club formateur en Ligue 1.

« Je suis content de rejoindre mon club formateur. Je remercie les responsables du club qui m’ont donné la chance de relancer ma carrière. J’ai à cœur de faire un retour gagnant à la compétition officielle et contribuer à l’accession de la JSBM en Ligue 1 ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée pour nos confrères d’El-Bilad.

Poursuivant sa déclaration, l’un des héros d’Oumdourmane se dit optimiste de voir la sélection nationale revenir en force. « L’équipe nationale est au dessous de tout le monde. Avec Belmadi, je suis persuadé qu’elle reviendra en force. Je suis aussi optimiste de la voir décrocher une nouvelle Coupe d’Afrique lors de la prochaine CAN ».