À 320 DA/kg : La SARPA injecte du poulet « local » congelé sur le marché national

La Société Algérienne de Régulation des Produits Agricoles (SARPA) a annoncé la commercialisation d’une quantité de poulet local congelé à travers le territoire national.

Dans un communiqué officiel, l’entreprise publique confirme que ce produit est proposé au prix de 320 dinars algériens le kilogramme.

L’organisme souligne que ce poulet respecte scrupuleusement les normes de qualité et de sécurité sanitaire en vigueur.

La SARPA garantit le maintien strict de la chaîne du froid à chaque étape, depuis la phase de production jusqu’à la mise en vente sur le marché.

Afin d’assurer une distribution fluide, les commerçants de gros et de détail sont invités à se rapprocher directement de la Direction Commerciale de la société pour s’approvisionner.

Une stratégie de stabilisation des prix

Cette opération s’inscrit dans la mission de régulation des marchés agricoles confiée aux structures publiques. En fixant ce tarif accessible, la SARPA vise à contrer les hausses spéculatives qui affectent régulièrement le secteur de la volaille.

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L’objectif consiste à stabiliser l’offre nationale et à préserver le pouvoir d’achat des ménages face à la cherté de la vie. En ciblant directement les réseaux professionnels de distribution, l’entreprise cherche également à réduire le nombre d’intermédiaires afin de garantir le prix final au consommateur.

Une offensive publique globale

Cette mesure s’ajoute aux interventions menées par d’autres organismes d’État. Plus tôt dans l’année, l’ONAB avait déjà injecté du poulet importé à des tarifs encadrés (320 DA et 330 DA/kg), notamment durant la période du Ramadan.

De même, le groupe Agrolog a engagé dès juin 2026 des actions similaires sur la filière des viandes rouges pour approvisionner le marché.

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Bien que la filière des viandes blanches reste sujette aux tensions saisonnières, l’intervention directe des entreprises publiques constitue le principal levier mobilisé pour réguler les cours à court terme.

Pour les distributeurs comme pour les ménages, cette disponibilité à 320 DA/kg représente une solution immédiate pour soutenir l’approvisionnement en protéines animales à un tarif plafonné.

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