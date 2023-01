À 19 ans, un Algérien devient le jeune le plus engagé de France

L’organisation non gouvernementale, Positive Planet, vient de sortir son « Top 35 des jeunes leaders positifs ». Créée par Jacques Attali, en 2006, cette ONG a pour mission de lutter contre toutes formes de la pauvreté et de l’exclusion. Et ce, grâce à l’entrepreneuriat positif.

Par ailleurs, le classement des 35 leaders responsables et inspirants met à l’honneur les jeunes de moins de 35 ans qui font tous pour rendre le monde plus durables, plus juste et plus solidaire. Dans son Top 35, Positive Planet met en avant celles et ceux qui proposent des solutions à fort impact environnemental et social. En tête de ce classement se distingue, Amine Kessaci, d’origine algérienne.

Lundi 30 janvier, nous y sommes : sortie aujourd'hui dans les kioskes du classement Positive Planet x @EchosStart des 35 jeunes leaders positifs 2023 😍 !#35leaderspositifs #economiepositive pic.twitter.com/FtHtKipCZm — Positive Planet (@PositivePlanet_) January 30, 2023

D’origine algérienne, Amine Kessaci décroche la 1e place du Top 35 des jeunes leaders positifs en France

Âgé de 19 ans, Amine Kessaci est élu le jeune le plus engagé de la France. En effet, il vient de décrocher la 1e place du top 35 des jeunes leaders positifs, qui compte plus de 50 candidatures. Si Amine a réussi à se positionner comme le jeune le plus engagé en France, c’est grâce à son engagement avec son association « Conscience » créée en 2020. Cette dernière accompagne les habitants des quartiers nord, mais aussi les familles endeuillées par des meurtres qui sont liés au trafic de drogue.

Très tôt, l’engagement d’Amine Kessaci est né. Notamment, suite à la mort de son frère « Brahim », victime d’un règlement de compte lié à un trafic de drogue, à seulement 22 ans. Amine, encore plus jeune, a été témoin d’une autre épreuve à laquelle son père a fait face. Ce dernier, mécanicien en situation irrégulière en France, a déjà frôlé l’expulsion.

Qui est Amine Kessaci, élu le jeune le plus engagé de France ?

En luttant contre les inégalités, le racisme et la précarité, Amine a réussi à développer son association partout en France, avec notamment 22 antennes. À 16 ans, il mène son premier combat pour permettre à son ami d’échapper à l’expulsion.

Le jeune de 19 ans, s’est fait également remarquer en 2021, après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron. Notamment, dans le cadre du projet « Marseille en grand ». Amine Kessaci, n’a pas passé inaperçu aux yeux de la directrice générale d’Ashoka France, qui l’embarque dans le projet « Ta voix compte », lancée par cette dernière. Pour cette directrice générale, il est clair qu’Amine va continuer à se révéler dans les prochaines années.

DIRECT 🔴 "Il faut exiger des entreprises qu'elles recrutent des jeunes des quartiers", demande à Emmanuel Macron Amine Kessaci, frère d'un jeune homme décédé dans un règlement de comptes à Marseille⤵ pic.twitter.com/sbBmga7VPk — franceinfo (@franceinfo) September 1, 2021

Pour septembre 2023, Amine Kessaci prépare la sortie de son livre, dans lequel il souhaite montrer aux jeunes de son âge « qu’ils ont la capacité et le droit de s’exprimer et de se battre ».

