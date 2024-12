À 18 ans, cet Algérien épate les palais français avec sa recette de foie gras

Le Challenge foie gras 2024 a regroupé la crème des talents culinaires en France, venus des quatre coins du pays pour présenter leurs créations les plus originales. Parmi eux, Sofiane Hafid, un jeune Algérien de 18 ans qui a particulièrement brillé lors de ce concours par sa recette audacieuse de foie gras et de magret.

Créé en 2025, le Challenge foie gras est destiné à découvrir les nouveaux talents et les perles rares de la cuisine. Apprentis et futurs cuisiniers, âgés de 16 à 24 ans, ont été invités à imaginer un plat mettant à l’honneur le foie gras, le magret et le confit.

À LIRE AUSSI : La Deglet Nour, reine incontestée des dattes selon TasteAtlas

Challenge Foie Gras 2024 : l’Algérien Sofiane Hafid primé en France

Sur dossier, plusieurs candidats ont été sélectionnés pour la finale de ce concours, notamment pour présenter leurs recettes uniques de foie gras, préparées en une heure trente. Le jury a eu la lourde tâche de les départager et de sélectionner les lauréats.

Par ailleurs, avec sa recette « des saveurs d’ici et d’ailleurs », réalisée dans les cuisines de l’école d’hôtellerie de Paris, Sofiane Hafid a remporté le quatrième prix à ex æquo, reçu des mains du président du jury, et meilleur ouvrier de France, en l’occurrence le chef Guy Legay.

« C’est gratifiant pour lui, pour ses professeurs. Maintenant, à lui de continuer le travail pour arriver à perfectionner sa formation et peut-être un jour travailler dans de grands restaurants et même s’installer » a déclaré, en cette occasion, Benjamin Constant, président de l’Association gersoise pour la promotion du foie gras et de l’aviculture (AGPFGA).

Sofiane Hafid, lauréat du prix André-Daguin 2023

Loin d’être un coup de chance, la victoire de ce jeune cuisinier s’inscrit dans le cadre d’un parcours bien rempli. EN 2023, il avait été distingué par le prestigieux prix André-Daguin, qui lui a été décerné lors du festival « Auch, le Goût ! ». Une consécration qui témoigne de l’excellence de son travail et de la qualité de ses créations culinaires.

Natif d’Alger, il a été bercé par les délicieuses odeurs de la cuisine de ses grand-mères. Ces dernières lui ont transmis les secrets d’une gastronomie riche et conviviale. Guidé par cette vocation, il décide quelques années plus tard de poursuivre son apprentissage en France.

En effet, cet Algérien a traversé la Méditerranée pour s’installer dans le Gers. Interne sur le campus La Salle Saint-Christophe, à Masseube, il prépare, aujourd’hui, son bac pro cuisine, qu’il passera en fin d’année scolaire. Après avoir obtenu son baccalauréat professionnel, il aspire à rejoindre la prestigieuse école hôtelière Ferrandi pour y suivre une formation de haut niveau. L’obtention d’un BTS management en hôtellerie-restauration lui ouvrirait les portes d’un large éventail de possibilités.

Son rêve ? Parcourir le monde, travailler dans des lieux paradisiaques et, à terme, ouvrir son propre restaurant.

À LIRE AUSSI : Nouveau triomphe pour la cuisine algérienne : 2 spécialités s’imposent sur la table de TasteAtlas