À 14 ans, il exécute un chauffeur de VTC à Marseille : l’effroyable contrat commandité par la DZ Mafia

Ouverte à huis clos depuis le jeudi 20 novembre, l’audience du tribunal pour enfants de Paris se penche sur le dossier d’un adolescent de 14 ans. Celui-ci est jugé pour l’exécution présumée d’un chauffeur de VTC à Marseille en octobre 2024, un acte qualifié d’homicide volontaire en bande organisée sur fond de crime commandité.

L’affaire choquante de l’exécution de Nessim Ramdane à Marseille en octobre 2024 a atteint les tribunaux. Le jeune garçon soupçonné d’être l’auteur des faits comparaît depuis jeudi 20 novembre devant le tribunal pour enfants de Paris.

Le procès se tient à huis clos. L’adolescent est renvoyé devant la justice sous la qualification d’homicide volontaire en bande organisée, ce qui souligne la dimension organisée et criminelle du dossier.

Une affaire choquante signée DZ Mafia

Le 4 octobre 2024, les enquêteurs découvraient le corps de Nessim Ramdane, un chauffeur de VTC âgé de 33 ans. Sa voiture, une scène de crime potentielle, était retrouvée encastrée dans le mur d’une école maternelle.

L’examen des premiers indices a rapidement écarté la thèse de l’accident. En effet, la direction prise par l’enquête était glaçante : il ne s’agissait pas d’un acte isolé, mais d’une exécution commanditée. Le mobile présumé pointait directement vers les violentes rivalités et les règlements de comptes qui déchirent les clans organisés du trafic de drogue à Marseille.

Quelques heures seulement après la découverte du corps, les investigations prenaient un tour inattendu : un détenu local contactait les services de police en France, s’identifiant comme un membre clé du gang marseillais de la DZ Mafia. L’homme faisait une déclaration retentissante : il affirmait être l’émetteur de l’ordre d’exécution.

Selon ses dires, le contrat macabre était une vengeance visant à punir la mort d’un adolescent de 15 ans. Ce dernier, envoyé par le clan pour « intimider » un rival, avait été retrouvé dans des conditions horribles, comme l’avait détaillé le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, à l’époque : l’adolescent avait été poignardé une cinquantaine de fois avant d’être brûlé vif. C’est ce cycle de violence qui aurait mené au meurtre de Nessim Ramdane.

Une vengeance pour la mort d’un adolescent de 15 ans

Les investigations ont révélé la méthode opératoire du tireur présumé. L’auteur des faits, un mineur de 14 ans originaire du Vaucluse, aurait été recruté via les réseaux sociaux pour cette tâche.

Le dossier révélait un profil socio-familial précaire. Le jeune garçon était issu d’un milieu familial fragilisé : au moment des faits, ses deux parents étaient incarcérés. Malgré son jeune âge, l’adolescent n’était pas inconnu des services de police. Son casier, bien que vierge de toute condamnation définitive, portait déjà la trace de violences, de menaces et de dégradations.

Pour se rendre sur la cible, l’adolescent avait commandé un VTC. L’exécution aurait eu lieu lorsque le chauffeur aurait refusé de l’attendre, le jeune homme tirant alors une balle mortelle à l’arrière du crâne de la victime, notamment Nessim Ramdane.

Mais l’affaire prenait une tournure encore plus singulière. Selon le parquet de Paris et la JUNALCO (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée), le mineur avait été dénoncé par son propre commanditaire, ce dernier étant insatisfait du déroulé du contrat d’assassinat. L’exécutant est ainsi devenu la preuve du crime.

