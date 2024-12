À 1 m d’un cobra prêt à bondir : Djamal Hadj Aissa capture la photo sauvage de l’année 2024

Dans une scène à la fois captivante et périlleuse, le photographe algérien Djamal Hadj Aissa, a immortalisé un moment rare. Il a capturé un serpent cobra prêt à bondir, avec une silhouette menaçante, à moins d’un mètre. Ce moment inédit s’est déroulé dans la région de Biskra, au sud de l’Algérie.

Partagée sur les réseaux sociaux, la photo prise par l’un des meilleurs documentaristes de la faune sauvage en Afrique a rapidement suscité l’admiration des internautes et passionnés de photographie. De plus, Djamal Hadj Aissa a été salué pour son audace, sa maitrise et son calme face à un tel danger.

En effet, dernière cette prouesse technique se cache un artiste qui défit les peurs pour capturer la beauté brute du monde. Immortalisant ainsi des moments uniques de la vie animale sauvage.

Djamal Hadj Aissa : le photographe algérien qui a défié le danger

Djamal Hadj Aissa est un photographe algérien spécialisé dans la faune sauvage. À travers sa passion innée pour les animaux et la photographie, il met en lumière la beauté et les mystères de la nature.

Ses œuvres, à la fois artistiques et documentaires, témoignent de ses compétences techniques et son regard artistique. Qui font de lui l’un des meilleurs dans son domaine. En outre, il a une capacité saisissante à anticiper et à saisir des instants fugaces. Tels que les migrations et les combats des animaux, notamment les oiseaux.

Ainsi, ce photographe intrépide de ne recule devant aucun danger. Il s’aventure dans des territoires inexplorés et brave tous les risques pour immortaliser des moments rares.

Au cœur du sahara algérien, Djamal Hadj Aissa fige un instant de pure adrénaline face à un cobra égyptien

Récemment, le photographe algérien Djamal Hadj Aissa, s’est retrouvé nez-à-nez avec un cobra Naja haje. Une espèce rare en Afrique du Nord. Reconnaissable à sa taille imposante et à son comportement défensif. Ce serpent venimeux, surnommé cobra égyptien, a été capturé dans un silence saisissant par Djamal Hadj Aissa.

À seulement un mètre, le regard du cobra s’est aligné avec l’objectif de l’appareil. Cette rencontre sporadique a donné vie à un cliché exceptionnel capturé das le sud algérien, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Djamal Hadj Aissa impressionne avec son travail. Il a été acclamé pour de nombreuses photos. Notamment celle le montrant avec un lionceau, qui avait fait le tour des médias internationaux.