Lancement officiel du baccalauréat professionnel dès septembre 2025 en Algérie

Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement annoncé le lancement du baccalauréat professionnel à partir de septembre 2025, dans le but de renforcer les passerelles entre l’enseignement secondaire et le monde professionnel. Ce nouveau parcours vise à offrir une voie universitaire adaptée aux lauréats du bac professionnel, à travers la création de licences professionnelles, délivrées par des centres d’excellence et instituts techniques supérieurs nationaux, de niveau 5 et 6.

Dans le cadre de cette réforme, 14 établissements à travers le territoire national seront convertis en lycées professionnels. Seuls les élèves ayant réussi leur 4e année moyenne (équivalent à la fin du collège) pourront intégrer ces établissements. La formation, d’une durée de trois ans, permettra d’obtenir un baccalauréat professionnel, équivalent au niveau 4 de qualification, au même titre que le baccalauréat technologique et général.

Une réforme encadrée et progressive avec l’appui des ministères concernés

Pour assurer la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse, les ministères de l’Éducation nationale et de la Formation et de l’Enseignement professionnels vont engager une révision des textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux liés à l’orientation scolaire vers les lycées professionnels. Les autorités prévoient également de préparer les référentiels pédagogiques et les contenus des programmes en collaboration avec des spécialistes du secteur.

Par ailleurs, une campagne d’information massive sera lancée en avril 2025, impliquant des visites dans les établissements scolaires, une coordination renforcée avec les bureaux d’orientation communs, et un accompagnement des élèves dans le choix de leur spécialité selon une fiche de vœux. L’objectif est clair : offrir une orientation plus ciblée, valoriser les métiers techniques et garantir un avenir professionnel aux jeunes, en lien direct avec les besoins du marché du travail.

Examens BEM et BAC 2025 : les walis appellent à l’obtention urgente des cartes d’identité biométriques

À l’approche des examens officiels du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat, session juin 2025, plusieurs walis du pays ont lancé un appel pressant aux élèves des classes d’examen et à leurs parents : accélérer les démarches d’obtention de la carte d’identité nationale biométrique, document désormais obligatoire pour se présenter aux épreuves.

Ces appels, relayés par les services des wilayas, s’inscrivent dans le cadre des préparatifs logistiques liés à l’organisation des examens. En vertu du décret présidentiel n°17-143 du 18 avril 2017, fixant les modalités d’établissement de la carte d’identité nationale, les candidats doivent impérativement justifier de ce document officiel pour accéder aux centres d’examen.

Des actions concrètes ont déjà été engagées sur le terrain. À Batna, par exemple, le wali a invité les élèves non encore détenteurs de cette pièce à se rendre sans délai aux mairies pour déposer leur dossier. Les services municipaux ont rappelé que les parents d’élèves ont un rôle central dans l’accompagnement de cette procédure administrative, qui conditionne la participation effective aux examens.

Une mobilisation générale pour un déroulement sans faille des examens

Les services des communes, appuyés par les directions de l’éducation, insistent sur l’urgence de régulariser la situation, soulignant les risques encourus en cas d’oubli ou de retard. Une mobilisation nationale est ainsi enclenchée pour éviter tout imprévu administratif susceptible de compromettre l’avenir scolaire de milliers d’élèves.

Dans le même sillage, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé le calendrier officiel des épreuves pour l’année scolaire 2024/2025. Selon le communiqué :

Le Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) se tiendra du dimanche 1er juin au mardi 3 juin 2025.

Les épreuves du Baccalauréat auront lieu du dimanche 15 juin au jeudi 19 juin 2025.

Le ministère a également tenu à adresser ses vœux de succès et de réussite à tous les candidats, tout en appelant à une organisation rigoureuse et à un engagement collectif pour garantir le bon déroulement de ces rendez-vous décisifs pour l’avenir des élèves algériens.