99 Harragas, dont 18 marocains, interceptés par les garde-côtes

Un communiqué du ministère de la Défense nationale a indiqué aujourd’hui, que les garde-côtes des wilayas de Chlef, Mostaganem, Oran et Ain Témouchent, ont pu intercepter 99 migrants illégaux, dont 18 citoyens marocains, qui tentaient de traverser la méditerranée à partir des plages algériennes.

Le communiqué du MDN précise que les opérations qui ont permis l’arrestation de ces 99 migrants, se sont déroulées entre le 10 et le 16 mars 2021. Ces opérations, selon le même communiqué, témoignent “du haut niveau du professionnalisme” des troupes de l’ANP, et de leur détermination à protéger le pays de “toutes les menaces sécuritaires et de tous les fléaux”.

Il est précisé dans le communiqué du Ministère de la Défense nationale que “Les garde-côtes ont pu avorter des tentatives d’immigration illégales et sauver 99 migrants illégaux, dont 18 migrants de nationalité marocaine, qui étaient à bord des embarcations…”.

Ces opérations, comme cela est indiqué par le même communiqué, ont eu lieu au niveau de différentes wilayas : Oran, Ain Témouchent, Mostaganem et Chlef.

Des migrants illégaux au sud du pays

Outre ces 99 individus qui tentaient de traverser illégalement la méditerranée, le communiqué du MDN indique également que 177 autres migrants illégaux ont été arrêté, toujours entre le 10 et le 16 mars, au niveau de Ain Salah, Ain Amenas, Tlemcen, et Bechar. Ces 177 individus, précise le communiqué, sont de différentes nationalités.

Toujours selon les informations données par le ministère de la Défense nationale, 31 trafiquants de drogue en été arrêtés par les éléments de l’ANP en collaboration avec d’autres services de sécurité. Une quantité de 1422 kilogrammes de kif traité a été également saisie, indique le communiqué.

Les éléments de l’ANP ont également pu arrêter 13 personnes et saisir 8 armes à feu. Toutes ces opérations, et d’autres encore, selon le MDN, ont eu lieu à travers le territoire national, entre le 10 et le 16 mars 2021.