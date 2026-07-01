+ 98 % en un an : SAIDAL explose tous ses records avec un chiffre d’affaires de 44 milliards de DA

Le géant pharmaceutique public algérien a présenté un bilan financier exceptionnel lors de son assemblée générale, porté par une explosion de ses résultats opérationnels et de sa production.

Réuni en assemblée générale ordinaire ce lundi 29 juin à l’hôtel Jardy d’Alger, le groupe a officiellement validé ses comptes pour l’année 2025.

Tous les voyants sont au vert pour le fleuron industriel, qui affiche une santé financière sans précédent. L’indicateur le plus marquant de cet exercice reste le niveau historique de ses ventes, qui ont quasiment doublé en l’espace de douze mois.

« Le chiffre d’affaires a atteint un niveau record de 44 040 416 milliers de dinars algériens (DA), enregistrant une progression remarquable de 98,43 % par rapport à l’exercice précédent », détaille le communiqué du groupe.

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Cette performance commerciale s’appuie également sur une accélération des cadences industrielles. Saidal a en effet optimisé ses volumes d’approvisionnement pour répondre à la demande locale, mettant sur le marché plus de 144 millions d’unités de vente, ce qui représente une hausse de 9,70 %.

Selon la direction, cette augmentation confirme « le renforcement continu des capacités industrielles du groupe et son engagement à garantir la disponibilité des médicaments au bénéfice des patients ».

Des indicateurs de rentabilité en forte accélération

Au-delà de la simple hausse des ventes, c’est l’efficacité opérationnelle de Saidal qui a marqué cet exercice 2025. L’entreprise a su transformer sa hausse d’activité en une rentabilité record, comme en témoigne la progression de 88,05 % de sa valeur ajoutée.

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Le bond le plus spectaculaire concerne l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE), qui s’est envolé de 358,48 %. Cette envolée historique s’est mécaniquement répercutée sur les autres strates du bilan, puisque le résultat opérationnel s’est redressé de 243,27 %, tandis que le bénéfice net de l’exercice a bondi de 263,23 %.

Ces données chiffrées traduisent une nette amélioration de la gestion interne et de la rentabilité des usines du groupe.

Une stratégie de valeur validée

Pour le leader de l’industrie pharmaceutique publique, ces bilans qualifiés d’« exceptionnels » valident les choix de gouvernance opérés ces dernières années. Le groupe attribue d’ailleurs ces performances à « la pertinence de sa vision stratégique, l’engagement de ses équipes ainsi que la confiance renouvelée de ses partenaires. »

En parvenant à multiplier ses bénéfices par plus de trois, Saidal démontre qu’il est possible de concilier service public et haute performance économique.

En conclusion, la direction se félicite de la « capacité de l’entreprise à conjuguer efficacité industrielle, maîtrise des coûts et création de valeur », positionnant plus que jamais le groupe comme le pilier de la sécurité sanitaire en Algérie.