95 collégiens victimes d’une intoxication d’origine méconnue à Constantine

95 collégiens d’une école ont été touchés par une intoxication d’origine méconnue à Constantine. Selon les révélations de la Radio de Constantine, les élèves étaient au niveau de la maison de culture Baghriche Abdelmadjid. De ce fait, les collégiens ont été transportés immédiatement à l’hôpital Didouche Mourad. On notera qu’un employé au niveau du CEM Mehdadi Rabah faisait également partie des personnes touchées par cette intoxication.

La même source a indiqué que les victimes ont souffert de plusieurs symptômes similaires. Notamment, vomissements et diarrhée. Ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la protection civile. Ceux-ci ont transporté les victimes à l’hôpital, comme indiqué plus haut. Dans ce sillage, il convient de rappeler que dernièrement plusieurs établissements scolaires ont connu de tels incidents.

En effet, plus de 100 élèves ont été récemment victimes d’une intoxication alimentaire au niveau d’un primaire à Skikda. Le même incident s’est reproduit après quelques jours à Saïda. Dans le détail, les parents d’élèves ont affirmé que la consommation de yaourts périmés était à l’origine de cette intoxication.

Le ministère de l’intérieur prend des mesures strictes

Suite à ces nombreuses intoxications, le ministère de l’intérieur n’a pas tardé à réagir. Et ce, en vue de protéger les élèves qui ont été, à plusieurs reprises, victimes de décisions irresponsables. Des yaourts périmés, de la viande impropre à la consommation… Les scandales se poursuivent et seuls les élèves paient le prix. Dans ce sens, le département du ministre Merad a annoncé un ensemble de décisions. Celles-ci relatives à l’hygiène et le contrôle au niveau des cantines scolaires.