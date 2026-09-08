9 milliards de dollars d’échanges : Le commerce entre l’Algérie et la Chine en forte hausse

L’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a communiqué une série de données relatives à la trajectoire de la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique, tout en annonçant le lancement imminent d’une liaison aérienne directe entre Alger et Shanghai.

S’exprimant lors d’une réception organisée cette semaine au Palais de la Culture à Alger, à l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le diplomate a indiqué que le volume des échanges commerciaux sino-algériens a atteint 9 milliards de dollars au cours du premier semestre 2026.

Ce chiffre marque une progression de 28 % par rapport à la même période de l’année précédente. Dans le même temps, les exportations algériennes vers la Chine se sont élevées à 980 millions de dollars, enregistrant une hausse spectaculaire de 111 %.

Un premier semestre 2026 record porté par une hausse de 28 % des flux commerciaux

Le représentant diplomatique chinois a adossé cette dynamique à la politique commerciale de son pays envers les nations africaines, rappelant l’application d’une exonération douanière totale au profit de 63 pays. Un dispositif qui a permis, selon lui, d’accroître la pénétration des produits algériens sur le marché chinois.

Sur le chapitre des projets conjoints, l’ambassadeur a mis en avant la finalisation et l’inauguration de la ligne ferroviaire liée au projet minier de Gara Djebilet, ainsi que la mise en service du Centre national algérien des services numériques, tout en soulignant la poursuite des travaux sur d’autres chantiers structurants, à l’instar du projet intégré des phosphates.

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Il a également évoqué le partenariat dans le domaine spatial, citant le lancement du satellite algérien « Alsat-3 », suivi d’un échange de messages de félicitations entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois Xi Jinping.

Exportations algériennes : Un bond spectaculaire de 111 % vers le marché chinois

Reflet de l’intensification de la mobilité entre les deux nations, le nombre d’Algériens s’étant rendus en Chine au cours des six derniers mois a doublé par rapport au premier semestre de l’année précédente. Parallèlement, l’Institut Confucius enregistre un engouement croissant pour ses cours de langue chinoise.

Annonce phare de cette allocution : l’ouverture prochaine d’une ligne aérienne directe reliant Alger à Shanghai, bien que le diplomate n’ait pas précisé la date exacte de sa mise en service.

Ce nouveau tronçon viendra raccourcir les temps de trajet pour les opérateurs économiques, les étudiants et les chercheurs, dans un contexte de forte hausse des flux commerciaux et humains. Air Algérie, qui desservait déjà Pékin puis Guangzhou, fera ainsi de Shanghai sa troisième destination sur le sol chinois.

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Sur le plan politique, le diplomate s’est arrêté sur l’ancrage historique des relations bilatérales, rappelant la posture déterminante de l’Algérie lors de l’adoption de la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies en 1971, qui avait permis à la République populaire de Chine de recouvrir son siège à l’ONU.

La Chine « n’oubliera pas » que l’Algérie a figuré parmi les principaux initiateurs de ce projet de résolution, une étape qualifiée par le diplomate de victoire pour les pays en développement, la justice et l’équité internationale.

Ces annonces interviennent à un moment où la coopération sino-algérienne s’élargit progressivement du commerce et des investissements vers les mines, les infrastructures, la digitalisation, l’espace et l’enseignement supérieur — l’essor des échanges et la concrétisation des nouveaux projets demeurant les principaux baromètres de ce partenariat stratégique.