Entre pluies et vents, quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Le samedi 9 décembre, les prévisions météorologiques faites par l’ONM anticipent une variation marquée des conditions climatiques dans diverses régions du pays.

Les températures maximales prévues pour cette journée diffèrent selon les wilayas, avec des écarts significatifs. Boumerdes devrait enregistrer 16°C, tandis que Tizi Ouzou suivra de près avec 15°C.

Jijel se situera autour de 12°C, suivi de Mila à 11°C, et Constantine à 9°C. Les wilayas du Sud connaîtront une tendance plus chaude, avec Tindouf à 24°C, In Guezam à 29°C, Djanet à 21°C, et El Meniaa à 18°C. Bouira affichera 16°C, tandis que Sétif sera à 8°C.

Alger devrait connaître une journée avec une température maximale de 18°C, suivie de près par Tipaza à 15°C, et Blida à 11°C. Oran clôturera cette liste avec une prévision de 20°C. Ces prévisions contrastées en termes de température s’accompagneront de phénomènes météorologiques notables à prendre en considération.

Alertes météorologiques en Algérie

L’ONM a émis une alerte de niveau 2 pour des vents violents dans plusieurs wilayas du pays. Ce type de phénomène concerne les wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair et Touggourt. Les vents, de direction Nord à Nord-Ouest, pourraient atteindre des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, dépassant parfois les 90 km/h en rafales. Cette alerte est valable du Vendredi 08 Décembre 2023 à 21h00 au Samedi 09 Décembre 2023 à 18h00.

Les résidents de ces régions sont invités à rester vigilants et à suivre les conseils émis par les autorités locales afin de se prémunir contre les effets potentiels de ces conditions météorologiques.