Les nouveautés de FOOTLAND: Marques exclusives et collection Hiver 2023/2024

Footland, leader de la distribution de chaussures en Algérie, lance deux nouvelles marques exclusives : Colmar et Ambitious

Lors d’une conférence de presse organisée le 04 décembre 2023 dans son magasin d’Amara à Cheraga (Alger), l’enseigne Footland, acteur incontournable de la vente de chaussures en Algérie, a annoncé le lancement exclusif de deux nouvelles marques sur le marché algérien : Colmar et Ambitious.

Cet événement a été également l’occasion pour Footland de présenter sa nouvelle collection hivernale 2023-2024 des marques Clarks, Skechers, Palladium et K-Swiss.

Expansion et création d’emplois

Avec l’ouverture cette année de deux nouveaux magasins à Rouïba et Sétif, Footland confirme la poursuite de son expansion sur le territoire algérien. Le groupe compte désormais 11 points de vente et renforce son impact économique positif par la création de nouveaux emplois.

Nouvelles marques et collection hivernale

« Qu’il s’agisse de chaussures tendance ou de baskets décontractées, la nouvelle collection Footland met en avant des marques emblématiques: Colmar, Ambitious, Clarks, Skechers ou encore Palladium », a déclaré M. Youcef Ghourab, Brand Manager de Footland.

La marque italienne Colmar, reconnue pour ses vêtements et équipements de sport et de ski, intègre désormais l’offre Footland avec une gamme innovante alliant style, performance et confort.

De son côté, Ambitious apporte ses designs uniques et son savoir-faire artisanal pour des chaussures au style moderne destinées aux hommes et aux femmes.

Côté collection hivernale, les marques Clarks, Skechers, Palladium et K-Swiss proposent bottes chaudes, baskets imperméables et accessoires tendance pour compléter les tenues de la saison.

A propos de Footland

Fondé en 2009, Footland Concept est le premier groupe de distribution de chaussures en Algérie. Avec 11 magasins sur le territoire et un site e-commerce leader footland.dz, Footland propose les plus grandes marques internationales comme Clarks, Skechers, Palladium ou K-Swiss ainsi qu’une large gamme de chaussures décontractées et de performance pour toute la famille.