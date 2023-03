Algérie – Niger : Bounedjah remplace Slimani, Belaïli incertain

Islam Slimani déclare forfait pour la double-confrontation face au Niger en raison d’une blessure à la cuisse. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à Baghdad Bounedjah pour pallier cette absence de taille. Quant à Youcef Belaïli, également blessé à la cuisse, demeure incertain.

Sans surprise, Youcef Belaïli a été aligné parmi le onze de départ lors du match AC Ajaccio-Manaco (0-2). Seulement, il n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. On jouait la 60e, l’international algérien a contracté une blessure au niveau de la cuisse. Ce qui l’a contraint de quitter le terrain et céder ainsi sa place. Sa participation pour la double confrontation face au Niger demeure incertaine.

Islam Slimani s’est lui également blessé avec Anderlecht. Titularisé face à l’OH Louvain, il a contracté une blessure à la cuisse. Une blessure qui l’a contraint de déclarer forfait pour la double-confrontation face au Niger. Son absence de taille qui ne fait pas les affaires du sélectionneur national Djamel Belmadi car il s’agit de l’attaquant le plus performant.

Pour pallier cette défection, le driver des Vert a fait appel à Baghdad Bounedjah. Ce dernier effectue son come-back chez les Verts après une longue absence qui aura duré plus d’un an, soit depuis la CAN-2021 au Cameroun. Un attaquant qui affiche lui aussi une très bonne forme. En effet, il a réussi à marquer 6 buts et délivré 2 passes décisives lors des 7 derniers matchs. Après un passage à vide terrible, il semble qu’il commence à retrouver son meilleur niveau et surtout son efficacité devant les bois.

Et de 6 pour Slimani

Islam Slimani ne cesse d’impressionner avec sa nouvelle équipe Anderlecht. En effet, il a encore frappé face à l’OH Louvaine, en inscrivant un but sur pénalty à la 33e minute.

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a augmenté son compteur but à 6 en championnat belge depuis son arrivée le mois de janvier dernier. Après un passage raté au Stade Brestois, il a retrouvé une seconde jeunesse en Belgique.