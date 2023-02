Traversées Algérie Ferries : vers une baisse des prix cet été 2023 ?

Les voyageurs peuvent s’attendre à des tarifs plus abordables pour la saison estivale à venir, avec une offre importante de voyages qui commence dès le mois d’avril et qui atteint son pic de juin à septembre.

Cette baisse de prix est en grande partie due à la concurrence accrue entre les compagnies, notamment suite à l’annonce des offres détaillées par un concurrent français. Les voyageurs attendent également avec impatience l’annonce du programme de voyages de la Société nationale des transports maritimes, bien que cette dernière n’ait fourni aucune précision supplémentaire sur la date de divulgation.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la compagnie nationale de transport maritime de passagers a informé sa clientèle que son programme pour la saison estivale sera dévoilé prochainement.

Cette annonce intervient après la révélation de tous les détails du programme de croisières estivales au départ de Marseille par le concurrent français Corsica Linea, qui a lancé les ventes il y a environ une semaine, suscitant une forte demande chez les voyageurs de divers pays européens, en plus de la France. En outre, la compagnie française a annoncé une augmentation du nombre de ports algériens desservis, avec l’ajout de la ville de Skikda à partir du 24 avril prochain, en plus des ports de la capitale et de Béjaïa.

Avec une augmentation du nombre de traversées, les prix, conformément à la loi de l’offre et de la demande devraient être revus à la baisse. Enfin, pour réussir à avoir des prix assez concurrentiels, la compagnie nationale doit donc s’aligner et baisser ses prix au risque de voir ses ventes impactées.

Saison estivale : quel est le programme proposé par Corsica Linea ?

La compagnie française a mis en place un programme de voyages pour les vacances d’été, avec des destinations à Skikda et au port de la capitale. Pour Skikda, deux voyages sont proposés en juin (les 17 et 26), cinq en juillet (les 3, 10, 17, 24 et 31), quatre en août (les 7, 14, 21 et 28), et deux en septembre (les 4 et 11).

Pour le port de la capitale, le programme comprend quatre voyages en juin, puis 14 en juillet, 13 en août et huit en septembre. Les détails de ce programme sont disponibles sur le site officiel de la compagnie.

Algérie Ferries : le programme estival bientôt révélé

La compagnie Algérie Ferries a annoncé qu’elle était sur le point de dévoiler son programme estival de navettes pour la saison à venir. Bien que la compagnie n’ait pas encore publié de détails spécifiques, un post sur les réseaux sociaux publié le jeudi 16 février 2023 a confirmé que les Algériens pourront bientôt programmer leurs vacances avec Algérie Ferries.

La compagnie de transport par les mers s’apprête donc à révéler les navettes prévues pour l’été. Cette annonce est très attendue par les voyageurs, qui pourront ainsi planifier leurs vacances en fonction des destinations proposées par Algérie Ferries.