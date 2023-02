CHAN 2022 en Algérie : Infantino félicite la FAF

Le CHAN-2022 s’est achevé samedi dernier, au terme de lequel le Sénégal a été sacré champion d’Afrique. Le tournoi s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Ceux qui y ont assisté ont encensé l’Algérie pour sa bonne organisation. On cite notamment le président de la FIFA, Gianni Infantino.

C’est le Sénégal qui a remporté le Championnat d’Afrique des Nations 2022 après avoir battu l’Algérie en finale par les tirs au but (5-4). Mérité pour les « Lions de la Teranga » qui ont réalisé un excellent parcours lors du tournoi.

Il faut dire que la 7e édition du CHAN s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Et ce, grâce aux efforts des hautes autorités du pays qui n’ont pas lésiné sur tous les moyens afin que l’évènement soit une totale réussite.

Et pour preuve, les délégations de tous les pays qui y ont prit part ne s’en sont plaintes de rien. Bien au contraire, elles n’ont pas tari d’éloges sur l’Algérie qui a abrité dignement la compétition continentale.

Après le président de la CAF, Patrice Motsepe, c’est au tour du président de la FIFA, Gianni Infantino, d’encense notre pays pour sa bonne organisation du CHAN-2022.

« Félicitations à la FAF », lance Infantino

En effet, le président de la première instance du football international a adressé un message de félicitation à la fédération algérienne de football. « Bravo au Sénégal qui a déroché le titre du Championnat d’Afrique des Nations en Algérie. Mes félicitations à la CAF et à la fédération algérienne de football. Mes félicitation à tout ceux qui ont participé au tournoi brillant ». A-t-il écrit sur son compte officiel Instagram.

A rappeler qu’Infantino a été impressionné par la cérémonie d’ouverture du CHAN-2022. Le lendemain, il a écrit sur son compte Instagram : « Quelle émotion d’être à l’ouverture du CHAN-2022 en Algérie ! Super ambiance ! Félicitations à la CAF et à la fédération algérienne de football et à tous ceux qui ont participé à l’organisation d’une incroyable cérémonie d’ouverture suivie d’un match intense entre l’Algérie et la Libye. Bonne chance à toutes les équipes, fonctionnaires et staffs. Merci l’Algérie pour votre merveilleuse hospitalité ».