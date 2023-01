CHAN 2022 : Eto’o soutient l’Algérie et encense Belmadi

Le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o, débarque en Algérie. Il apporte son grand soutien à l’Algérie pour assurer une bonne organisation du CHAN. Il n’a pas raté l’occasion pour encenser le sélectionneur national Djamel Belmadi.

La sélection camerounaise des locaux a atterri à l’aéroport d’Oran (Ville hôte) la fin de la semaine écoulée pour prendre part au Championnat d’Afrique des nations qui se déroule en Algérie. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a débarqué en Algérie. Arrivé cet après-midi à l’aéroport d’Alger, il a eu droit, faut-il le dire, à un accueil chaleureux de la part du comité d’organisation du CHAN.

Le président de la FECAFOOT a accordé une déclaration aux médias algériens. Il apporte son grand soutien à notre pays pour assurer une bonne organisation du tournoi. L’ancien attaquant vedette du FC Barcelone va également soutenir le dossier algérien pour accueillir la CAN-2025.

« Je ne trahi jamais mes amis. L’Algérie a soutenu le Cameroun lors de la dernière CAN. C’est mon devoir rendre la pareille à mon homologue de la fédération algérienne de football. Le sport, le football en particulier, est fait pour unir les peuples, pas pour les diviser. Personnellement, je ne déroge pas à la règle ». A-t-il déclaré.

Quand Eto’o encense Belmadi

Poursuivant sa déclaration, la star camerounaise de football n’a pas tari d’éloges sur Djamel Belmadi. Il espère que le sélectionneur national puisse redresser la barre avec les Verts.

« Belmadi est le meilleur de nos tous. Ce monsieur est bon. Je lui souhaite bonne chance dans sa mission qui ne sera pas facile, d’autant plus que le peuple algérien attend beaucoup de lui. C’est un bon entraineur, nous le savons tous. Je pense que l’Afrique a une bonne génération d’entraineurs, dont Belmadi en fait partie. J’espère qu’il

Visiblement, la hache de guerre entre l’Algérie et le Cameroun, Samuel Eto’o en particulier, est définitivement enterrée. Et ce, après tout se qui s’est passé et dit depuis le fameux match barrage entre les deux pays pour la qualification pour la Coupe du Monde Qatar-2022. On cite notamment l’incident qui s’est produit au Qatar entre le président de la FECAFOOT et un youtoubeur algérien.