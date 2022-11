Festival arabe de la radio et de la télévision : Djaffarً Gacem primé

Le Festival arabe de la radio et de la télévision dans sa 22e édition se déroule présentement à Ryadh, la capitale saoudienne du 7 au 12 novembre. Lors de celle-ci 12 « pionniers des médias et du cinéma » seront récompensés pour leurs travaux, parmi eux le réalisateur algérien DjaffarGacem.

Le réalisateur a tenu a partagé cette information avec la communauté algérienne qui le soutien à travers les réseaux sociaux. Pour cela, il a partagé une publication sur son compte Facebook dans lequel une photo est accompagnée d’un message.

Sur la photo, nous pouvons voir Djaffar Gacem tenant son trophée à la main, visiblement en plein cérémonie. Il a joint à cette photo un message plein de fierté. Le réalisateur affirme donc : « Heureux de partager avec vous ce soir ma distinction reçue pour l’ensemble de ma carrière, à l’occasion du festival arabe de la télévision et de la radio qui se tient actuellement à Riadh. »

Dans les commentaires de la même publication, les commentaires de félicitations et d’encouragement sont nombreux, acclamant le parcours du réalisateur algérien.

La 22e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision : du 7 ou 12 novembre

La 22e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision est organisée par l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), en collaboration avec l’Autorité saoudienne de diffusion (SBA). Lors de ce festival, « 12 pionniers » des médias et du cinéma « du monde arabe » seront primés.

Ces 12 pointures du monde médiatiques seront donc récompensées pour « leurs contributions efficaces dans l’enrichissement du contenu médiatique dans le monde arabe ».

Selon les affirmations faites par l’Union de radiodiffusion des Etats arabes sur leur site internet, ce festival aura pour but de contribuer au développement de la « production radiophonique et télévisuelle arabe ». Dans un second temps, ce festival participera à la réalisation d’autres objectifs comme la « détermination des orientations orientations innovantes et sérieuses dans la production radiophonique et télévisuelle ».

Enfin, grâce à l’organisation de cet évènement, les responsables pourront donc relever le niveau à même dedéveloppement de la production radiophonique et télévisuelle arabe puis déterminer les orientations innovantes et sérieusesde celle-ci.