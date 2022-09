Taux de change banque et marché noir : l’euro baisse ce 27 septembre

L’euro continue de baisser cette semaine selon les cotations officielles et l’analyse des fluctuations et se retrouve en dégressive diminution face au dinar. Cependant, le prix de cette devise ne s’est pas dégradé sur le marché parallèle, il suffit d’observer les échanges de devises au Square Port-Saïd et d’en conclure qu’une problématique est constante à ce sujet. L’euro unique ne passe toujours pas en dessous des 200 dinars.

Ce mardi 27 septembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 136,15 DZD à l’achat et 136,18 DZD à la vente.

Le dollar américain lui s’échange contre 140,5 DZD à l’achat et 140,66 dinars algériens à la vente au marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

La même source indique que la livre sterling s’est établie à 150,77 DZD à l’achat et à 150,93 DZD à la vente, pendant que le dollar canadien s’échange contre 103,37 DZD à l’achat et 103,49 DZD à la vente.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

Au marché noir des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 209 DZD à l’achat et 211 DZD à la vente.

Quant à la monnaie américaine, cette dernière s’échange contre 210 DZD algériens à l’achat et contre 212 DZD à la vente au marché noir des devises.

En outre, la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 242 DZD à l’achat et 245 DZD à la vente.

Enfin, le dollar canadien s’échange contre 155 DZD à l’achat et 158 DZD à la vente.