Concours jeux vidéo : 3 jeunes programmeurs algériens se distinguent

Les enfants intelligents et compétents représentent un investissement pour leur pays lorsqu’ils sont pris en charge et mis en avaleur.

Dans le cadre de l’un des plus grands événements mondiaux de création de jeux en ligne, le concours de jeux « Global MakeCode Arcade », 3 enfants ont représenté l’Algérie, en présentant des jeux vidéos qu’ils sont développés.

L’Ambassade Américaine, a félicité ces trois enfants à travers un communiqué partagé sur sa page Facebook le 15 mars 2022. Et elle a présenté ces « Chaleureuses félicitations à ces jeunes programmeurs algériens ».

En effet, ces enfants ou ces jeunes programmeurs, ont pu développer des jeux vidéo avec le soutien de l’Ambassade Américaine et tout en étant guidés par le centre du « World Learning Algeria » , qui se situe à Alger et à Ouargla. Les jeux vidéo qu’ils ont conçu ont un lien direct avec le domaine climatique.

Des jeux à visée éducatif

Les trois enfants qui ont participé sont : Lyna de la wilaya de Ouargla, Iyad et Younes de la wilaya d’Alger. Les participants avaient 18 jours pour concevoir leurs jeux vidéo.

Selon le communiquée de l’ambassade américaine en Algérie, La jeune fille a développé un jeu représenté par un personnage appelé « MeawMeaw » qui suit les instructions de son maître pour sauver les forêts de leur village d’un incendie qui approche.

Quant à Iyad et Younes, les deux jeunes programmeurs ont travaillé ensemble sur « Best Firefighter », représenté par un pompier qui effectue des tâches telles que sauver les personnes piégées, éteindre les incendies de forêt et sauver des animaux.

Les deux jeux sont basés sur des faits réels et ils soutiennent le rôle important des humains dans la protection de leur environnement contre les incendies.

L’Algérie a d’autres jeunes développeurs

Lyna, Iyed et Younes ne sont pas les premiers enfants qui mettent le pied dans le monde de programmation et de la technologie. Le petit Moussa Belahrach de la wilaya de Djelfa, est un jeune garçon qui est arrivé à programmer une application qui permet de contrôler les lumières à distance.

À l’âge de 10 ans, ce génie a réussi à inventer une technique moderne qui permet le pilotage des lumières grâce à « la robotique connectée » qui manipule l’éclairage domestique à distance. Moussa est arrivé à cette invention technologique en s’appuyant sur internet et avec des moyens financiers modestes.