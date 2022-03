Accusé de déstabiliser l’équipe d’Algérie, le Maroc réagit

Accusé d’avoir comploté dans les coulisses à la CAF contre la sélection nationale Algérienne, le président de la fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaâ sort de son mutisme. Il a démenti formellement toutes les accusations dont il fait l’objet.

Dans une déclaration accordée aux médias Marocains, Fouzi Lekjaâ affirme que tout ce qui a été relayé à travers les réseaux sociaux quant à une combine avec des personnes «fortes» à la CAF contre la sélection algérienne est faux. Il dément aussi être derrière la programmation des matchs de l’EN au stade de Japoma, dont la pelouse est dans un piteux état, lors de la dernière coupe d’Afrique des nations qui a eu lieu au Cameroun. «Je ne pense qu’il ait un problème entre la fédération royale Marocaine et son homologue Algérienne. Bien au contraire, les relations sont bonnes. La programmation du match Algérie-Burkina-Faso à Marrakeche en est, d’ailleurs, une preuve majeure. » A-t-il déclaré.

Selon nos confrères d’Echourouk, la désignation des deux arbitres, le Botswanais Jushua Bondo et le Gambien Bakary Gassama, pour officier la double-confrontation face au Cameroun, n’était pas du coup du hasard. Une désignation qui a ouvert les portes aux spéculations quant à une tentative de complot contre la sélection nationale de notre pays car il s’agit d’un «Referee» ayant déjà un antécédent avec les Verts. En effet, il a commis plusieurs erreurs lors du match qu’il a officié face au Burkina-Faso à Marrakche, dans le cadre de deuxième journée de la phase des poules de la qualification pour le mondial Qatar-2022. Des erreurs qui ont failli couter très chères pour la bande à Belmadi dans un match qui s’est soldé sur un score de parité d’un but partout (1-1).

Selon toujours nos confrère d’Echourouk, le Marocain Yahia Hadka, qui est un membre à la commission d’arbitrage à la CAF, et le président de la fédération royale marocaine sont au banc des accusés. Ils ont joué un rôle néfaste pour désigner ledit arbitre pour le match Algérie-Cameroun.

Ce qui suscite encore les spéculations quant à travail dans les coulisses de part des Marocains au sein de la première instance du football Africain, c’est la désignation de l’arbitre Sud-Africain Victor Gomez pour officier le match Maroc-RD Congo au stade de cette dernière. Un arbitre réputée pour être quelqu’un de correct mais aussi l’un des meilleurs du continent.

Eto’o, l’autre personne qui suscite les appréhensions

En plus de Fouzi Lekjaâ, le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o est l’autre personne qui suscite des appréhensions pour la fédération algérienne de football.

Selon les informations qui circulent à gauche et à droite, le premier homme à la tête du football Camerounais est entrain d’exercer une forte pression sur la confédération Africaine de football en prévision du match Algérie-Cameroun. Et pour preuve, il a tout fait pour le délocalisé de Douala au stade de Japoma, dont les coéquipiers de Mahrez se sont plaints du piteux état de la pelouse lors de la dernière CAN.

Visiblement, un grand travail se fait dans les coulisses, tout en espérant que cela n’influera pas sur le résultat de ledit match décisif pour la qualification à la coupe du monde Qatar-2022.