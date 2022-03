France : Zemmour au cœur d’un scandale d’agression sexuelle

A quelques semaines de l’échéance présidentielle en France, un des candidats qui enchaine les polémiques, Eric Zemmour, est cette fois-ci au cœur d’un scandale « sexuel ». En effet en cette date symbolique du 8 mars, Mediapart publie une enquête sous format vidéo, ou plusieurs femmes témoignent avoir subi « un harcèlement sexuel » de la part du journaliste politique, écrivain et candidat à la présidentielle française 2022.

En effet le candidat d’extrême droite, qui est déjà connu pour avoir tenu des propos misogynes lors de ces interventions dans les médias ou en tant que chroniqueur, est cette fois-ci accusé « d’avoir embrassé voire touché de force des femmes » qu’on voit témoigner sur cette enquête vidéo publiée par Mediapart.

Huit femmes témoignent contre Zemmour

Huit femmes affirmeraient avoir subi des agressions sexuelles ou des comportements inappropriés, de la part d’Eric Zemmour. Tous les faits décrits dans la vidéo en question, se seraient déroulés entre 1999 et 2019. L’une d’elles, Gaëlle Lenfant dit, « Pour lui les femmes sont des sous-hommes, ce sont des objets ».

Séverine une des victimes, affirme avoir subi une agression sexuelle de la part du candidat de Reconquête dans l’ascenseur du journal « Le Figaro » ou elle effectuait un stage. Elle raconte en disant, « Il me prend avec ses mains, me bloque sur la paroi de l’ascenseur et m’embrasse de force sur la bouche ».

Pensant se rendre à un entretien professionnel, Anne qui était âgé de 26 ans en 2005, rencontre Eric Zemmour, affirme avoir été embrassée de force par ce dernier. Elle raconte aussi que ce dernier l’aurait rappelé quelques jours plus tard en lui disant : « Mais vous n’avez rien compris ma petite, c’est comme ça que ça marche dans le journalisme ».

Eric Zemmour chroniqueur à I-Télé chaine d’informations française, ou Célia travaillait affirmerait, elle aussi avoir subi un harcèlement de la part de ce dernier, et témoigne en disant « Il arrive, vient me dire bonjour, il m’enlace d’une certaine manière mais je sens sa main glisser. Il va comme pour m’embrasser et il me touche les fesses ».

« Quand j’ai rencontré Éric Zemmour la première fois, au bout de trois minutes, il m’a caressé la cuisse jusqu’à l’entrejambe sous la table du café parisien où nous étions », est le témoignage d’une journaliste belge Aurore Van Opstal sur Twitter, ayant rencontré le candidat Eric Zemmour, il y’a quelques mois.

Les enquêtes montrent qu’il séduit davantage d’électeurs que d’électrices. Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop estime que le candidat de reconquête « Il a un prisme masculin assez clair, un peu comme Jean-Marie Le Pen dans les années 80, mais de façon plus marquée ».