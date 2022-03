Taux de change : stabilité des principales devises pour ce 6 mars

Le dinar algérien continue sa descente aux enfers, tirant avec lui le pouvoir d’achat des Algériens. Face aux principales devises, au marché noir, mais aussi à la Banque d’Algérie, la valeur de la monnaie nationale est de plus en plus au plus bas.

Du coté de la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en souffrance devant les principales devises. Pour ce dimanche 6 mars, l’unique monnaie Européenne stagne, un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 157.44 dinars algériens à l’achat et contre 157.52 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 141.89 dinars algériens à l’achat et contre 141.91 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien quant à lui s’échange contre 112.53 dinars algériens à l’achat et contre 112.55 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling reste très chère, et dépasse le seuil des 190 dinars algériens. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 190.03 dinars algériens à l’achat et contre 190.12 dinars algériens à la vente.

Du coté du marché parallèle

Pour aujourd’hui, samedi 6mars 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port Said contre 218 dinars algériens à la vente et contre 216 dinars algériens à l’achat. La valeur de la monnaie unique européenne connaît une hausse depuis quelques semaines.

Du côté Américain, la valeur de la monnaie étasunienne reste stable ces derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 195 dinars algériens à la vente et contre 192 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 148 dinars algériens à l’achat et contre 150 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling voit, elle aussi, sa valeur se stabiliser, ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 259 dinars algériens à la vente et contre 257 dinars algériens à l’achat.