Prévisions météo : pluies et neige sur plusieurs wilayas

Pratiquement l’ensemble des wilayas du nord et de l’intérieur du pays seront au rendez-vous ce samedi 5 mars 2022 avec de fortes intempéries, indique un bulletin météo spécial émis par l’office national de météorologie.

En effet, plus d’une vingtaine de wilayas sont placées en vigilance jaune pluie ou neige vigilance et orange pluie selon la carte de vigilance publiée sur le site de Météo Algérie.

Les wilayas placées en vigilance orange pluie sont : Alger, Tipaza, Bordj Bou Arreridj, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Ain Defla, Médéa, Boumerdes, Bouira et Blida.

Les wilayas placées en vigilance jaune pluie sont : Tissemssilt, Laghouat, Relizane, M’sila, Tiaret, Mila, Guelma, Chlef, Mostaganem, Sétif , Djelfa, Constantine, Skikda, Saida, Mascara et Oran.

Les wilayas placées en vigilance jaune neige et verglas sont : Batna, Tebessa, Oum el Bouaghi et Khenchla.

Pour ce qui est du mercure, les températures connaitront une légère baisse, comme annoncée depuis quelques jours. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 6 et 15 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 5 et 14 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 13 et 32 degrés.