Etudiante Algérienne en Ukraine : son calvaire pour fuir la guerre

Depuis maintenant presque une semaine, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, nous fait vivre au rythme des annonces faites par les deux parties.

Comme partout dans le monde l’Ukraine compte une petite communauté algérienne, dont beaucoup d’étudiants. Dimanche passé, suite à un communiqué du Ministère des Affaires Etrangères, on apprenait le décès du premier algérien en Ukraine. En effet, samedi passé Mohammed Abdel Monaim a trouvé la mort suite à une intervention militaire russe.

Depuis quelques jours, on voit de plus en plus de ressortissants algériens sortir de leur silence pour nous donner plus de détails sur ce qu’ils vivent actuellement en Ukraine.

Connue sous de nom de Titou sur les réseaux sociaux, Amina oranaise de 23 ans, étudiante en Management à Kiev, relate le calvaire qu’elle vit en Ukraine, à travers des vidéos qu’elle poste sur ces comptes via les réseaux sociaux.

Récit de Amina en Ukraine

Amina à travers les réseaux sociaux, a pu livrer des témoignages qui relatent ce qu’elle vit depuis le début de l’invasion Russe en Ukraine. Selon cette dernière, elle a d’abord appelé le numéro vert mis à la disposition de la diaspora algérienne en Ukraine, cela ne l’a ni aider ni guider, sur les démarches à suivre, selon ce qui a été rapporté par la Radio Deux rives.

En décidant de quitter l’Ukraine, pour fuir la guerre, Amina se réfugie durant 5 jours dans une famille ukrainienne, pour ensuite se diriger vers une station de train, en espérant trouver une place pour se diriger vers la Pologne. Mais faute de moyens cette dernière n’a eu d’autre choix que de parcourir une bonne dizaine de kilomètres à pieds, afin de se rendre à la gare de train.

Cependant, une fois sur place Amina apprend qu’aucun train n’est disponible en destination de la Pologne. Car, plus de 500 000 ukrainiens se sont rués sur les trains qui se dirigeaient vers la Pologne, pour fuir la guerre qui frappe leur pays.

Deuxième option qui s’offre à la jeune étudiante, la Slovaquie. Amina décide alors de tenter sa chance, sans savoir si elle pourra passer la frontière slovaque, d’autant qu’il faut savoir que ce pays ne compte pas d’ambassade algérienne.

La jeune femme se trouvant à Kiev, devra parcourir pas moins de 10h de trajet, pour pouvoir espérer passer en Slovaquie. En prenant en compte que la jeune femme arrive à peine à communiquer avec ses proches pour leur donner des nouvelles et ce en raison des coupures des réseaux de télécommunications.

Lors d’une dernière vidéo postée sur Facebook, on voit Amina dans un train en direction de la Slovaquie. En se demandant si elle pourra passer la frontière slovaque ou au moins être redirigée vers une autre frontière, notamment la Hongrie.