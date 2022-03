Taux de change : Cours des principales monnaies pour ce 1er mars

Depuis le début de la guerre Russie – Ukraine, les cours des principales devises face au dinar algérien ont affiché, ces derniers jours, quelques légers changements.

En effet, la tendance reste encore stable côté dollar sur les cotations officielles de la Banque d’Algérie, mais l’Euro a marqué, ce mardi 1er mars 2022, une légère baisse.

La monnaie unique européenne affiche une stabilité depuis quelques jours dans les cotations commerciales de la Banque d’Algérie. Un euro s’échange ce lundi contre 157,99 dinars à l’achat et 158,07 dinars à la vente.

Le dollar américain, toujours selon les cotations officielles de la banque d’Algérie, enregistre une petite hausse et s’affiche à 141,24 dinars à l’achat et 141,26 dinars à la vente. Le dollar canadien quant à lui s’échange contre 110.59 dinars algériens à l’achat et contre 110.63 DZD à la vente.

La livre sterling, de son côté, affiche une certaine stabilité sur le marché officiel, malgré une petite baisse enregistrée aujourd’hui, donc un pound s’échange contre 188.78 dinars à l’achat et contre 188.87 DZD à la vente.

Qu’en est-il du marché noir ?

Concernant la monnaie européenne, un euro est affiché sur le marché parallèle de la devise, à 215 dinars à l’achat et 217 dinars à la vente.

Le dollar américain marque une stagnation, en s’affichant à 192 dinars algériens à l’achat et 1935 dinars algériens à la vente. Pour le dollar canadien, le marché parallèle affiche cette monnaie à 146 dinars à l’achat et 149 dinars à la vente.

Sur le marché parallèle, la livre sterling quant à elle reste encore plus chère. Elle s’échange à 255 dinars à l’achat et 258 DZD à la vente.