Covid-19 : immunité collective avec le variant Omicron?

Après un début d’année et un mois de janvier marqué par une 4ème vague de la Covid-19, cette fin du mois de février signe la fin de cette vague, avec une baisse considérable des cas, le dernier bilan annoncé par le Ministère de la santé, hier 26 février 2022 faisait état de moins de 100 cas (72 cas). Les vagues se suivent depuis maintenant plus de deux ans, et le monde entier a appris à vivre aux rythme de ces dernières.

Au mois de janvier passé, l’Algérie a connu une 4ème vague avec une large dominance du variant Omicron, qui est certes beaucoup plus contagieux mais en même temps beaucoup moins dangereux, selon des spécialistes du monde entier, ce qui nous laisse espérer une possible fin de pandémie pour cette année 2022.

Selon le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, dans une déclaration faite à la presse, hier 26 février 2022, « 90% de la population aurait acquis une immunité collective », et ce après une 4ème vague marquée par le variant Omicron, qui aurait touché une grande partie de la population.

Vers une fin de la pandémie ?

Le 4ème vague en Algérie, touchant à sa fin, le Professeur Djenouhat, livre une analyse au sujet de l’immunité collective et des vaccins, vu la baisse du nombre de cas, ces derniers jours.

Toujours selon Pr Djenouhat, « Le variant Omicron aurait joué le rôle du vaccin naturel contre la Covid-19 et aurait permis à la population d’acquérir une immunité collective, qui selon lui pourrait dépasser les 90% »

Selon les dires de ce dernier, l’immunité acquise par le variant Omicron serait plus efficace que l’immunité acquise grâce à la vaccination. Toujours dans cette même déclaration, le Professeur déclare même « que les vaccins seraient de moins en moins efficaces, selon des spécialistes internationaux et que les laboratoires songeraient à tenter de trouver de nouveaux vaccins plus efficaces que ceux déjà existants ».