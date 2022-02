Météo Algérie : les prévisions de ce 03 février

Après la pluie vient le beau temps. En Algérie, un grand soleil trônera aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national. Suite à un épisode de pluies, voire de neige sur certaines régions, voilà que le mercure remonte et que le ciel s’assagit.

Aucune alerte n’est émise aujourd’hui, 03 février 2022, par l’office national de la météorologie. Les prévisions indiquent un ciel bleu, un grand soleil et des températures agréables sur l’ensemble des wilayas du pays.

Les prévisions de l’ONM

Au nord, dans les régions du littoral, l’ONM s’attend à un ciel dégagé du côté est, de Tizi Ouzou à Taref, et à un ciel partiellement voilé, d’Alger à Tlemcen.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe, un ciel dégagé à l’est, de Djelfa et Bouira à Tebessa et Souk Ahras, et un ciel partiellement voilé à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’est vont connaitre un ciel dégagé, à l’instar de Illizi, Ouargla, Djanet et de In Salah, tandis qu’à l’ouest, le ciel sera partiellement voilé, notamment à Tindouf, Bechar et à Bordj Badji Mokhtar.

Les températures vont varier entre 16 et 22 degrés sur le littoral, entre 14 et 18 degrés au niveau des wilaya de l’intérieur, et entre 18 et 22 degrés au grand sud.

Il est à noter que l’absence des précipitations cet hiver commence à soulever des inquiétudes quant à un réel stress hydrique. Une menace de sécheresse pèse donc sur l’été 2022, qui ne s’annonce pas meilleur que celui de 2021 marqué par une crise de l’eau et par des feux de forêts meurtriers.