Météo Algérie : les prévisions de ce 27 janvier

Bref et partiel fut l’épisode des pluies et de la neige qui a été annoncé précédemment par l’Office National de la Météorologie. Aujourd’hui, bien qu’une bonne partie du territoire national est sous d’épais nuages, le soleil est de nouveau de retour, et les pluies se font rares.

Aujourd’hui, le 27 janvier 20222, l’Office National de la Météorologie, dans une alerte météo de vigilance jaune, indique que deux wilaya vont connaître des pluies. Il s’agit de Béni Abbes et de Tindouf, dans le sur-Ouest algérien.

Les prévisions de l’ONM

Pour le reste du pays, l’ONM prévoit un ciel dégagé à Alger, Blida, Tizi Ouzou, et sur la majorité des wilayas du centre, tandis qu’à l’est les nuages, bien que présents, restent légers, comme à Béjaia, Jijel Constantine et Annaba, ou l’ONM s’attend à un ciel partiellement voilé. Du Côté ouest les nuages se font plus épais, comme à Oran, Mostaganem et Mascara ou l’ONM s’attend à un ciel couvert.

Les wilayas de l’intérieur seront également marquées par quelques nuages à l’Ouest, comme c’est le cas de Laghouat, Al Bayadh et Naama. À l’est le ciel sera partiellement voilé, selon l’ONM, idem pour le centre, indique la même source.

Du côté du Sahara, le soleil sera très présent. L’ONM prévoit donc un ciel bleu sur la majorité des wilayas du sud algérien, comme c’est le cas à Ouergla, Illizi, Tamenrasset, et Ghardaia. Un ciel partiellement voilé est prévu à In Guezzal et à Meniaa, tandis qu’à Beni Abbess et à Tindouf, l’ONM s’attend à temps couvert.