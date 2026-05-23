82 500 moutons : l’un des plus grands navires bétaillers au monde s’apprête à accoster dans cette wilaya

À la veille de l’Aïd el-Adha, de nombreux Algériens attendent encore leur mouton, les yeux rivés sur leur smartphone dans l’espoir de recevoir le messagede la plateforme numérique « Adhahi.dz ».

Sur les marchés, les prix du cheptel local restent excessivement chers, malgré une légère baisse de 10 000 DA à 20 000 DA par tête provoquée par l’importation d’un million de têtes de bétail. C’est dans ce contexte de forte tension sur le pouvoir d’achat qu’une opération maritime sans précédent vient donner un coup de pouce attendu au marché.

En effet, le navire géant « MAWASHI EXPRESS » s’apprête à accoster ce dimanche au port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel. Il transporte à son bord une cargaison sans précédent estimée à 82 500 têtes de moutons. Il s’agit de la plus importante cargaison du genre jamais introduite dans le pays, s’inscrivant dans le cadre de l’approvisionnement du marché national en sacrifices pour l’Aïd el-Adha et de la régulation des prix via la plateforme numérique officielle « Adhahi.dz ».

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Cette opération entre dans le cadre des efforts du ministère de l’Agriculture et du Développement rural visant à garantir l’approvisionnement du marché national en bétail importé. Le suivi de l’opération se fait en temps réel à travers la plateforme numérique « Adhahi.dz », dédiée à la réservation, à la vente de bétail et au contrôle du circuit de distribution.

Aïd al-Adha 2026 : Un dispositif d’importation exceptionnel

Le navire transporte une cargaison en provenance du port roumain de Constanța. Cette opération d’importation exceptionnelle a pour but de soutenir le marché national à l’approche de l’Aïd el-Adha et d’alléger la pression sur les prix en garantissant une offre massive de bétail.

Le « MAWASHI EXPRESS » est considéré comme l’un des plus grands navires de transport de bétail au monde. Enregistré sous le numéro d’identification international IMO 7326893, ce géant des mers affiche des dimensions impressionnantes de 195,31 mètres de long et 33,74 mètres de large. Construit en 1973, il s’impose comme l’un des plus anciens et des plus imposants navires en activité dans ce secteur.

Le navire est attendu ce dimanche soir au port de Djen Djen, l’un des ports stratégiques pour l’accueil de ce type de cargaisons. Cela marquera le point culminant de l’une des plus grandes opérations d’importation de bétail que l’Algérie ait connue ces dernières années.

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Enfin, la trajectoire du navire en mer Méditerranée fait l’objet d’un suivi rigoureux via les systèmes de géolocalisation maritime, notamment MarineTraffic et VesselFinder, assurant une surveillance précise du voyage de la cargaison depuis son départ de Roumanie jusqu’à son arrivée sur les côtes algériennes.