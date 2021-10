Après la défaite de l’Italie, le record mondial s’ouvre à l’Algérie

Dans les quatre coins du monde on est en train de suivre les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ainsi que les autres événements footballistiques. Avant même que nos Fennecs jouent à la double confrontation prévue le 08 et le 12 octobre contre le Niger, on se réjouie de la perte d’une équipe, ouvrant la voie d’un nouvel objectif pour l’Algérie.

Il s’agit de l’Italie qui s’est inclinée hier devant l’Espagne (1-2) à Milan en demi-finales de la Ligue des Nations. Leur dernière défaite datait de septembre 2019 face au Portugal (0-1).

Cette défaite face aux espagnols vient mettre fin à une longue série d’invincibilité, la série de 37 matchs sans défaite pour l’Italie est un record mondial.

Une nouvelle plutôt intéressante pour notre équipe nationale, invincible depuis 29 matchs, l’équation est simple, pas de défaite pour les 9 prochains matchs à savoir les 4 dernières journées des éliminatoires et les matchs amicaux avant la CAN22 et l’Algérie détrônera la Gli Azzuri.

Les Verts n’ont pas droit à l’erreur

Nos joueurs ont entamé la préparation cette semaine, pour rappel, deux matchs importants les attendent pour les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 ; ce vendredi 08 octobre au stade de Mustapha Tchaker à Blida et le 12 octobre au stade du général Seyni Kountché de Niamey au Niger.

Nos combattants du désert devront se battre et montrer de quoi ils sont capables, invaincus depuis 29 matchs, ils ont tout à gagner! Une place dans le Mondial22, défendre leur titre de Champion d’Afrique à la CAN et un record mondial de plus de 37 matchs sans défaite.