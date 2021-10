Voyages aux USA : comment participer à la loterie américaine ?

Tout le monde sait que l’obtention d’un visa américain n’est pas quelque chose de simple, notamment pour les Algériens, mais le hasard peut parfois faire des heureux.

En fait, beaucoup de citoyens algériens espèrent obtenir un visa pour les États-Unis en tentant leur chance à la loterie de la fameuse » Green Card « .

En effet, chaque année, plus de 50 000 personnes à travers le monde obtiennent leur permis de séjour grâce au tirage au sort de la Green Card américaine, organisée chaque année au 4e trimestre, à partir du mois d’octobre, jusqu’au mois prochain.

Parmi tous les participants, seulement 55 000 chanceux, de nationalités différentes, obtiendront leur permis de travail. Il s’agit d’un document officiel qui leur permet d’être un résident permanent aux États-Unis,

Quelles sont les conditions de participation requises ?

Afin de pouvoir participer à ce tirage au sort, obtenir la citoyenneté américaine et vivre aux USA, deux conditions essentielles sont requises. Pour la première, le candidat doit faire partie d’un pays éligible, comme c’est le cas de l’Algérie.

En effet, la politique de l’immigration des États-Unis est basée sur le souhait de préserver la mixité de sa population qui est essentiellement constituée d’immigrants, donc, le pays ne délivre pas la Green Card aux citoyens des pays pour lesquels beaucoup de visas ont été attribués ces cinq dernières années.

En ce qui concerne la deuxième condition, le candidat doit également avoir fait des études secondaires pour un niveau d’étude équivalent au Bachelor (niveau baccalauréat en Algérie), ou, à défaut, avoir occupé durant ces cinq dernières années un poste d’une durée de deux ans ou plus, et acquis une formation ou une expérience professionnelle de 2 ans minimum.

Comment participer à cette loterie ?

Pour participer, il suffit de se connecter sur le site officiel et répondre à un questionnaire portant sur l’état civil, lieu de résidence, coordonnés mails et téléphoniques, niveau d’études et situation familiale. Par la suite, le candidat doit transmettre une photo datant de moins de six mois, au format 600×600.

Une fois le formulaire rempli et validé, aucune modification supplémentaire n’est plus possible. Sachant que toute erreur commise, conduit à une élimination de la candidature.

Il est à noter que la demande d’inscription dans le site officiel est entièrement gratuite. En outre, sur ledit site, tout est soit en langue anglaise, soit en langue espagnole.

Pour les résultats de ce tirage au sort, ils seront publiés le mois de mai de l’année prochaine sur le même site.

Il convient également d’indiquer qu’il n’y a pas que cette loterie pour obtenir une Green Card. Un autre type de visa appelé » visa L-1 » est aussi un moyen de prétendre au permis de travail.