JS Kabylie : Karim Ziani nouveau directeur sportif

L’ex-international algérien, Karim Ziani, a été désigné directeur sportif de la JS Kabylie, après un long parcours avec l’EN et même à l’échelle internationale, il revient en tant que dirigeant.

Avant cette décision de se lancer dans une nouvelle aventure en Algérie, en qualité de directeur sportif, l’ancien milieu de terrain de l’OM a occupé le poste d’entraîneur de la réserve à l’US Orléans, il quitte ses fonctions et officialise son départ le 19 avril 2021.

Un joueur avec une grande expérience, ayant évolué dans six pays différents, il a un talent inoubliable. Ziani a fait ses preuves avec la sélection nationale, participant avec les Verts à 62 reprises. L’ancien capitaine des Verts succédera à Kamel Abdessalem qui a quitté ses fonctions avec le départ de l’ex-président de la JSK Cherif Mellal.

Ziani, un renouveau et une valeur ajoutée pour la JSK

Les Canaris, un club phare en Algérie, est actuellement dans une phase transitionnelle, les problèmes dont souffrent les clubs algériens entravaient déjà l’évolution de l’équipe, notamment sur le plan financier, d’autres tensions se sont ajoutées depuis le conflit Mellal – Yarichène.

Le club a cruellement besoin de renouveau pour retrouver leur gloire, suite au bras de fer judiciaire entre l’ex président de la JSK Cherif Mellal, et le nouveau président Yazid Yarichène. Ce dernier a évoqué lors d’une conférence de presse les priorités pour relancer le club, ayant prévu des projets à court et à long terme, il préfère d’abord repérer les besoins et les lacunes de l’équipe est lui apporter de nouveaux joueurs, pour concrétiser dans quelques années le projet de centre de formation.

Yarichène promet encore d’autres initiatives et réformes pour décrocher des titres et les offrir aux supporters, espérant ainsi, redonner au club l’image qu’il mérite.